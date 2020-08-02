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    全球太空迷注目！ 2太空人乘SpaceX飛龍2號返回地球

    美國太空總署和SpaceX合作，以「飛龍2號」太空船將2名太空人送上國際太空站，完成歷史壯舉。在2個月的任務後，2名NASA太空人準備搭乘飛龍2號，返回地球，再度吸引全球太空迷的關注。（圖擷取自SpaceX直播）

    美國太空總署和SpaceX合作，以「飛龍2號」太空船將2名太空人送上國際太空站，完成歷史壯舉。在2個月的任務後，2名NASA太空人準備搭乘飛龍2號，返回地球，再度吸引全球太空迷的關注。（圖擷取自SpaceX直播）

    2020-08-02 13:33:09

    〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）和太空公司SpaceX合作，在台灣時間5月31日發射「飛龍2號」太空船，將2名美國太空人送上國際太空站，完成歷史壯舉。在2個月的任務後，NASA太空人班肯（Bob Behnken）和赫利（Doug Hurley）準備搭乘飛龍2號，返回地球，再度吸引全球太空迷的關注。

    綜合外媒報導，班肯和赫利已登上了飛龍2號，在台灣時間2日早上7點35分脫離國際太空站。飛龍2號預計在台灣時間3日凌晨約1點49分再次點燃引擎，脫離軌道，並在1個小時內，也就是凌晨2點40分，降落在地表海洋。

    飛龍2號預計降落在墨西哥灣，但正值颶風「伊塞亞斯」接近佛羅里達州東岸，因此NASA和SpaceX仍在評估降落地點。

    在回程中，飛龍2號將以每小時2萬8160公里的速度行駛，在進入大氣層後減速，並且承受3500度的高溫。在到達海拔5.5公里時，飛龍2號會打開2個錐形降落傘降速，這時速度為每小時560公里；在到達海拔1.8公里時，飛龍2號會打開4個主降落傘，以平穩地降落在海面上。

    美國NASA和SpaceX在2個月前以獵鷹9號火箭和飛龍2號，將2名太空人順利送至國際太空站，是美國自2011年後，首度從境內送太空人離開地球，也是人類史上商用太空船首次的載人升空。

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