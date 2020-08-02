全球疫情不止 世衛宣布維持國際公衛緊急事件

2020-08-02 03:27:01

〔中央社〕世界衛生組織今天宣布，維持2019冠狀病毒疾病為「國際關注公共衛生緊急事件」，目前全球確診人數突破1700萬人，這是世衛宣告的第6次公衛緊急事件，也是最嚴重的一次。

世界衛生組織（WHO）緊急委員會成員7月31日召開視訊會議，各國專家檢視疫情最新變化做出最新建議，世衛今晚發出新聞稿表示，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）接受委員會建議，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）依舊構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

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世衛指出，緊急委員會肯定世衛及合作夥伴對疫情大流行應對的努力，且認為疫情需要長期應對，強調各國、區域及全球各層面合作應對的重要性。

緊急委員會另向世衛及會員國提出一系列建議，包括呼籲世衛與全球和區域多邊組織合作，支援會員國維持健康服務，並建議各國共同致力於公平分配診斷治療藥物及將來問世的疫苗。

譚德塞7月30日曾在記者會上表示，2019冠狀病毒疾病是世衛根據「國際衛生條例」宣布的第6次「國際關注公共衛生緊急事件」，但毫無疑問這一次是最嚴重的，並表示疫情仍在持續大流行中。

他另在31日的緊急委員會議開始時表示，「想想6個月前，你們建議我宣布國際關注公共衛生緊急事件，當時中國以外地區只有不到100起病例，且無人死亡，這令人警醒」，強調這場疫情是百年難得一見的健康危機，其效應未來數十年都能感受得到。

截至中歐時間8月1日17時，世界各國向世衛組織通報逾1739萬例感染病例，逾67萬人死亡。

「國際關注公共衛生緊急事件」是世衛對國際發出的最高級警報，確認疫情存在傳播風險，需要國際社會一致應對，世衛緊急委員會每3個月開會檢討取消或維持。

過往世衛組織曾5度宣布「國際關注公共衛生緊急事件」，包括2009年的A型流感病毒（H1N1）、2014年西非伊波拉病毒（Ebola）、2014年的小兒麻痺症、2015年到2016的茲卡病毒（Zika）、2019年剛果民主共和國的伊波拉病毒。（編輯：劉學源）

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