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    延後選舉、DQ泛民…林鄭拋境外投票：尊重大灣區港人權利

    香港特首林鄭月娥接受電視專訪指出，建議日後選舉應設立「境外投票」措施，尊重住在大灣區的香港人，「為他們保留到選舉權」。（彭博資料照）

    香港特首林鄭月娥接受電視專訪指出，建議日後選舉應設立「境外投票」措施，尊重住在大灣區的香港人，「為他們保留到選舉權」。（彭博資料照）

    2020-08-02 00:00:13

    〔即時新聞／綜合報導〕「港版國安法」7月31日屆滿一個月，香港特首林鄭月娥以武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情為由，將立法會選舉延後至明年9月5日，她今（1）日接受電視專訪指出，香港現已逐步「融入國家發展大局」，粵港澳大灣區是「一小時生活圈」，建議日後選舉應建立「境外投票」措施，尊重住在大灣區的香港人，為他們保留到選舉權。

    綜合港媒體報導，香港政府7月31日正式宣布立法會選舉延後一年舉行，消息曝光後，港府選舉主任大舉DQ泛民主派12人的立法會參選資格，林鄭月娥以「疫情嚴峻」為由指稱，立法會選舉可能會造成大量人群聚集、外地人士回港投票、拉票活動遭受疫情限制、長者因感染風險選擇不投票、亞博館無法設置點票中心以及技術上的困難等，延到明年9日舉辦，她還強調這項決定「已獲中央支持」。

    林鄭月娥今天接受港媒《TVB》專訪，被問到「移民」成為香港網路熱門搜尋關鍵字，她表示，希望香港人仍然對香港有感情、有信心，在中國政府支持之下，香港仍然大有發展空間；她並稱，「港版國安法」能為香港帶來穩定，更可以鞏固香港作為國際金融中心的地位。

    林鄭月娥指稱，香港沒有境外投票或電子投票，香港現在將要「融入國家發展大局」，粵港澳大灣區是「一小時生活圈」，日後選舉應考慮尊重住在大灣區的香港人，「為他們保留到選舉權」；她還說，現行選舉沒有為長者投票定下特別安排，「這些全部都可以檢視一下。」

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