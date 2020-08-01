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    《阿拉斯加之死》142號魔幻巴士 離開荒野找到新家

    阿拉斯加一輛廢棄巴士因電影爆紅，然而卻發生多起遊客朝聖卻遇難的事件，此前這輛車被美軍直升機遷離當地。（路透）

    阿拉斯加一輛廢棄巴士因電影爆紅，然而卻發生多起遊客朝聖卻遇難的事件，此前這輛車被美軍直升機遷離當地。（路透）

    2020-08-01 23:37:22

    〔即時新聞／綜合報導〕美國電影《阿拉斯加之死》改編自真實故事，描寫主角放棄世俗生活，隻身奔赴阿拉斯加荒野，定居於一輛廢棄巴士中，這輛巴士也因此爆紅，吸引許多迷網遊客到訪朝聖，卻因路途艱難，不少人為此賠上性命，當地政府決定將車遷離，如今宣布，這輛車未來將安置在阿拉斯加大學北方博物館（Museum of the North）公開展示。

    綜合外媒報導，阿拉斯加自然資源局7月30日宣布，目前正和阿拉斯加大學北方博物館交涉，擬將這輛具有傳奇探險色彩的「142號巴士」移至當地公開展示。局內專員費格（Corri Feige）指出，移往博物館除了有助於保存，同時也能和人們分享關於巴士的故事，尊重所有關於這輛巴士背後連結的夢想、死亡及悲傷。

    自然資源局表示，北方博物館的提案最符合局內的條件，他們確保能將這個具有歷史及文化意義的車輛保存在安全的場所，讓世人能充分安全並尊重地欣賞。

    《阿拉斯加之死》最初是由美國作家克拉庫爾（Jon Krakauer）取材自真實故事，於1996年推出著作，同名改編電影則在2007年上映，描寫1992年的24歲男子麥肯多斯（Chris McCandless）拋下工作與前景，奔赴阿拉斯加荒野，最後在費爾班克斯（Fairbanks）的野外定居，當時他將附近的一輛翠綠色巴士作為臨時住所，只是好景不常，他於4個月後死亡。

    在《阿拉斯加之死》發行後，就曾吸引許多遊客前來探索麥肯多斯的最後人生，電影上映後轟動各界，朝聖巴士的遊客激增，然而當地位於阿拉斯加中部，離最近的城鎮約50公里，附近沒有手機訊號，遊客還須橫渡湍急的提克蘭尼卡河（Teklanika River）才能抵達，也造成意外頻頻傳出，促使當地政府決定將巴士遷離，避免悲劇再次發生。

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