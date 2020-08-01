武漢肺炎確診近10萬 菲醫護上書求杜特蒂封城

菲律賓武漢肺炎病例數直線攀升，醫護人員精疲力竭下，今天聯名上書請求總統杜特蒂，下令大馬尼拉地區封城兩週。（歐新社）

2020-08-01 19:31:56

〔中央社〕菲律賓武漢肺炎病例數直線攀升，總確診數達9萬8232例。醫護人員精疲力竭下，今天聯名上書請求總統杜特蒂下令大馬尼拉地區封城兩週，給醫護人員喘息空間。

菲律賓各地封城措施放寬以來，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診數持續成長。

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6月初菲國平均每天確診數約500多例，到了7月中旬，每天通報病例數開始邁入2000例，近兩天確診數更衝上4000例。今天通報病例數再創新高，達4963例；疫情爆發以來，已有2039人病逝。

菲律賓醫師學院（PCP）、菲律賓醫學協會（PMA）、菲律賓兒科協會（PPS）等82個團體今天發表致杜特蒂（Rodrigo Duterte）聯名信。

這些醫護團體在信中寫道：「醫護人員團結起來，向這個國家發出求救訊號－我們的醫療系統已經不堪重負。」

醫護團體表示，不斷有大馬尼拉地區醫護人員在照顧病患時病倒，他們還要對抗2019冠狀病毒疾病帶來的恐懼和焦慮。

他們在信中說：「似乎無窮無盡的病患湧入我們的醫院接受急診和入院治療，我們的醫護人員已經精疲力竭。」

醫護團體指出，菲律賓正面臨幾個迫切問題：醫院人力不足、大眾運輸安全性、工作場所安全性和公眾遵循自我保護措施程度等。

他們表示，其中一個迫切問題是，菲國地方政府未能有效發現感染者並予以隔離。

醫護團體指出，地方政府堅持採用不適當的快篩測試檢驗民眾是否染疫，把有症狀但檢測結果陰性的病患送回家，「這可能是我們現在病例數暴增的原因，因為快篩測試而錯漏了超過半數染疫且具傳染性的病患」。

他們請求杜特蒂下令大馬尼拉地區封城兩週，給醫護人員喘息空間，並藉此優化政府抗疫策略。

杜特蒂昨天宣布，大馬尼拉地區今天起到15日實施相對寬鬆的「一般社區隔離」，意謂菲律賓兩週內不會封城。

針對醫界呼聲，菲國總統發言人羅奎（Harry Roque）在聲明中說，疫情較嚴重的大馬尼拉地區和甲拉巴松區（Calabarzon）占菲國經濟67%，總統府「了解公眾健康和國家經濟穩健間的微妙平衡」。

他表示，大馬尼拉地區嚴格封城「已達到它的目的」，中央目前策略是指示各行政區在馬尼拉8成病例所在區域實施小範圍嚴格封鎖。

羅奎今天稍晚發表第2份聲明指出，杜特蒂「已經聽見」醫界的憂慮，並指示政府跨部門抗疫工作小組對此立刻採取行動。

他表示：「你們的聲音已經被聽見。我們不能讓我們的現代英雄失望。這是我們的承諾。」

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