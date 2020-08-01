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    東歐憂中俄合謀 東打台灣西攻烏克蘭 令美分身乏術

    東歐國家開始討論，若中國和俄羅斯聯手，同時攻打台灣和烏克蘭，美國可能會疲於奔命。（美聯社檔案照）

    東歐國家開始討論，若中國和俄羅斯聯手，同時攻打台灣和烏克蘭，美國可能會疲於奔命。（美聯社檔案照）

    2020-08-01 18:28:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國聯合西方國家應對中國威脅，正逐漸形成國際趨勢。然而，《美國之音》（VOA）1日指出，與俄羅斯接壤的東歐國家開始憂心，俄國對他們的威脅可能被忽視；這些國家甚至警告，中俄兩國有可能聯手出擊，分別對台灣和烏克蘭下手，令美國無法東西兼顧。

    報導指出，波蘭、烏克蘭、喬治亞，以及立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞等波羅的海三國，愈來愈擔心美國和西方盟國關注中國威脅，把更多駐歐洲各地的軍力和資源，轉移到亞洲對付中國，有可能導致俄國對該地區的威脅遭忽略。

    為此，波羅的海三國的外交部長，在7月20日齊聚愛沙尼亞首都塔林與德國外長會晤，並在會後記者會上表態反對美國從德國撤軍，並期望美軍有朝一日常駐波羅的海三國，認為唯有如此才能有效反制俄國威脅。

    許多俄國政治分析家認為，俄國2014年吞併克里米亞後，國內的民族主義情緒高漲，令總統普廷民意支持率創新高，但如今這些效應已喪失殆盡，普廷正面臨眾多無法解決的難，包括居民實際收入水準低迷不振、原油價格下跌和武漢肺炎疫情衝擊等，都可能迫使普廷「尋找新題材大做文章」，以轉移民間焦點。

    在此情況下，除了烏克蘭外，波羅的海三國、喬治亞等傳統上面臨俄國入侵威脅國家，甚至是親俄的白俄羅斯、哈薩克等國家，都處在被吞併的危險之中。

    俄國時事評論家尼科里斯基（Valeri Nikolisky）進一步指出，俄國可能與中國聯手同時釋放威脅。當中國對台灣動武時，普廷亦會下令出兵波羅的海國家或烏克蘭。亦或當普廷威脅東歐時，中國也配合威脅台灣，藉此讓美國在歐洲和亞洲分身乏術。

    尼科里斯基表示，儘管目前台海兩岸經貿聯繫非常密切，出兵台灣顯得很荒唐，但台海真的爆發危機時，俄國是否會藉機在東歐生事，類似的議題確實已受到討論。

    尼科里斯基點出，波羅的海國家面臨的威脅特別大，所以才希望更多的北約軍隊進駐。況且，普廷和俄國高官最近又在討論歷史，認為前蘇聯吞併和佔領波羅的海國家合法合理。

    據悉，拉脫維亞居民已經開始收到政府發送的電子郵件，以及用拉脫維亞語、俄語和英語撰寫的手冊，指導人們一旦國家被俄國入侵和佔領後，且政府各機構處在危機之中時，居民如何在72小時內應對和行動。與此同時，立陶宛、波蘭和烏克蘭也宣布建立「盧布林三方機制」，共同對抗俄國威脅。

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