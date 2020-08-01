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    美阿拉斯加2架飛機空中相撞 包括州議員在內7人死亡

    美國兩架飛機空中相撞，包括阿拉斯加的共和黨州議員諾普（Gary Knopp）在內一共造成7人喪生。（美聯社）

    美國兩架飛機空中相撞，包括阿拉斯加的共和黨州議員諾普（Gary Knopp）在內一共造成7人喪生。（美聯社）

    2020-08-01 09:39:58

    〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉斯加安克拉治當地時間7月31日，發生兩架飛機在空中相撞的不幸事故，一共造成7人喪生，其中包括阿拉斯加的共和黨州議員諾普（Gary Knopp）。

    據《路透》報導，67歲的諾普當時獨自駕駛著一架飛機，另一架飛機則是除了67歲飛行員貝爾（Gregory Bell）和40歲導遊羅傑斯（David Rogers）之外，還載有4名來自南卡羅來納州的遊客，分別是26歲的的卡萊布（Caleb Hulsey）、25歲的希瑟（Heather Hulsey）、24歲的麥凱（Mackay Hulsey）、23歲的瑞特（Kirstin Wright）

    阿拉斯加州警表示，兩架飛機於索爾多特納（Soldotna）附近的機場相撞，機身碎片墜落在高速公路上，出於安全考量已暫時封鎖道路。美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）則證實，其中一架飛機是加拿大製造的DHC-2海狸，這是一款單引擎高翼螺旋槳飛機。

    阿拉斯加州警透露，此次空中相撞意外無人倖存，7人都在現場被宣布死亡。在此之前，阿拉斯加曾於2019年5月發生過飛機相撞事故，當時有6人喪命、10人獲救。

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