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    阿富汗巴基斯坦邊境衝突 至少22死、逾百人受傷

    阿富汗和巴基斯坦邊境爆發嚴重衝突，至少22人死亡、逾百人受傷。（歐新社資料照）

    阿富汗和巴基斯坦邊境爆發嚴重衝突，至少22人死亡、逾百人受傷。（歐新社資料照）

    2020-08-01 10:43:38

    〔即時新聞／綜合報導〕大批民眾在伊斯蘭宰牲節（古爾邦節，Eid al-Adha）前聚集在巴基斯坦和阿富汗邊境，要求重新開放，試圖過境的民眾遭到當地安全部隊攻擊，隨後爆發嚴重衝突，造成兩方至少22人死亡，逾百人受傷。

    綜合外媒報導，阿富汗和巴基斯坦兩國在疫情期間關閉邊境，原訂將在宰牲節期間重新開放，以便兩國民眾能在節慶時自由通行、貿易，民眾卻在試圖過境時被部隊襲擊，爆發激烈衝突，阿富汗和巴基斯坦兩國則互相指控對方軍隊先開火。

    阿富汗坎大哈省（Kandahar province）省長哈亞特（Hayatullah Hayat）表示，兩國安全部隊的衝突中，砲火落在邊境城鎮的房屋，造成當地15位民眾死亡、80人受傷，其中包括多名婦女和小孩。

    巴基斯坦邊境小鎮查曼（Chaman）的官員指出，試圖過境前往阿富汗的民眾，在等待的過程中變得失控並襲擊巴基斯坦的邊境設施，隨後爆發衝突。巴基斯坦的醫務人員則表示，衝突共導致7名巴基斯坦人死亡，31人中彈受傷。

    坎大哈省議員諾爾扎伊表示，民眾在邊境進行和平示威，要求重新開放邊境，示威者主要是運送蔬果的商人，擔心在等待過程中會影響商品品質，緊張的局勢隨後逐漸上升。

    阿富汗國防部聲明譴責巴基斯坦的攻擊行動，並強調，若是巴基斯坦軍方持續向阿富汗領土開火，阿富汗軍隊也將予與回應。巴基斯坦外交部則否認此說詞，聲明指稱是阿富汗軍隊先開火，並表示，阿富汗軍隊向邊境的無辜民眾開火，巴基斯坦軍隊只是採取自我防衛行動，保護我國居民。

    阿富汗和巴基斯坦近年關係緊張，阿富汗官員指控巴基斯坦窩藏襲擊阿富汗的武裝人士，巴基斯坦則宣稱阿富汗支持反伊斯蘭政府的激進份子。

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