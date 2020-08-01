港府推遲立法會選舉 白宮譴責北京破壞承諾

2020-08-01 01:59:02

〔中央社〕香港行政長官林鄭月娥以疫情嚴峻為由，推延立法會選舉一年。對此，白宮發言人麥肯內尼予以譴責，認為此舉破壞香港民主進程與自由，也是北京破壞承諾的最新例證。

白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）今天在記者會上被問及港府推遲立法會選舉一事時表示，美國譴責港府推遲立法會選舉以及取消反對派候選人的參選資格。這舉動破壞支撐香港繁榮安定的民主進程與自由。

請繼續往下閱讀...

麥肯內尼指出，這是北京不斷違反承諾的最新例證，北京打破在中英聯合聲明中給予香港人民自治與自由至2047年的承諾。

林鄭月娥當地時間31日晚間召開記者會，說明援引緊急法延後立法會選舉的決定，並表示她已尋求北京中央支持。儘管港府宣布延後選舉的理由是因為疫情嚴峻，但香港民主派隨後發表聯合聲明表示反對，懷疑背後動機是「協助建制派」，因為選情對建制派不利。

香港立法會換屆選舉原定於9月6日舉行，預計選出70名議員，一半由地方分區直選產生，一半由功能界別選民選出。但在港府宣布延遲後，選舉將延至2021年9月5日舉行。

此外，香港12名泛民主派立法會選舉參選人於當地時間30日被裁定提名無效，失去參選資格，當中包括黃之鋒、楊岳橋和郭榮鏗等人。（編輯：徐睿承）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法