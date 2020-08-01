李登輝辭世 日媒社論籲政府敘勳

2020-08-01 01:35:02

〔中央社〕前總統李登輝昨天辭世，日本主流媒體大幅報導，肯定李登輝是台灣的民主之父，且在總統任內停止反日教育。有社論指出，日本政府應敘勳，並派重要人士到台灣參加李登輝喪禮。

日本讀賣、朝日、日本經濟、產經、每日新聞等大報今天以頭版和內頁版面詳細報導李登輝辭世及他留下的功績。

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產經新聞肯定李登輝是「民主化之父」，社論指出，期盼李登輝竭盡所能守護自由與民主的堅強意志能留給下一代。

報導說，親日家李登輝能講流利的日文，受到日本人的喜愛。國民黨政權二次大戰後在台灣實施反日教育，李登輝執政的12年間停止反日教育，重新評估日治時代台灣推動的教育制度、衛生觀念的普及等基礎建設的史實。

如果沒有李登輝的改革，類似在中國、韓國的反日輿論或許就會殘留在台灣，因此日本政府應承認李登輝的功績，研議予以敘勳。

報導說，目前台灣的蔡英文政府執政是走在李登輝所鋪設的民主化路線的延長線上，但主張台灣是中國領土、持續施壓的中國習近平政權在香港實施「港區國安法」，造成「一國兩制」名存實亡，可想像的，中國下一個目標就是瞄準台灣。

在地緣學上，日本位於台灣鄰國，台日同樣都持續受到中國的威脅，做為民主陣營，台日應建立更堅固的信賴關係。

這篇社論最後指出，雖然目前有2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，但日本政府應該思考派遣重要人士去參加李登輝的喪禮，一定要展現最大的誠意才行。

產經發自北京的一則報導指出，習近平要逼台灣接受「一國兩制」，但阻止習近平這種痴心妄想的最大堡壘就是李登輝執政透過政治改革、教育改革等建立的台灣認同意識。重視台灣主體性的這種台灣認同意識已超越黨派，成為台灣主流民意，這在李登輝死後也不會動搖，習近平政權能使力的手段有限。

讀賣報導，李登輝所追求的台灣化（本土化）與民主化今後仍脈脈相傳，這已是不可逆的。台灣藉由民主選舉多次進行政權輪替，離中國愈來愈遠，這也升高了堅持「一個中國」原則、圖謀中國統一的中國的焦慮。

朝日新聞報導，李登輝為台灣帶來的民主及台灣認同意識已不可能走回頭路，根深蒂固在台灣扎根。這項遺產也影響到對立加劇的美中關係與世界局勢。

日本經濟新聞報導，1996年成為台灣第一屆民選總統的李登輝被讚賞為「民主先生」，他雖持續受到主張統一的中國的批判，但他主張「中國是中國；台灣是台灣」，認為這是台灣的驕傲。（編輯：徐睿承）

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