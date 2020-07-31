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    武漢肺炎》瞎！南韓民眾大鈔丟洗衣機「消毒」 下場好慘…

    放進微波爐燒焦的韓幣。（美聯社）

    放進微波爐燒焦的韓幣。（美聯社）

    2020-08-01 01:15:26

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓央行韓國銀行今年起收到許多兌換毀損紙幣的要求，其中竟有人為了消毒、清潔紙鈔，以防上面有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒，將一大堆大鈔放入洗衣機、微波爐中，損失慘重。

    據《美聯社》報導，一名住在南韓首爾附近安山市的民眾，在洗衣機裡放了張數不明的5萬韓元（約新台幣1230元）紙鈔，為了清洗掉鈔票上可能有的武漢肺炎病毒。其中一些紙鈔被嚴重損壞，於是他向韓國銀行詢問，毀損紙鈔是否可兌換成新鈔。

    據報導，這個民眾損失慘重，韓國銀行在一份聲明中說，根據銀行關於兌換損壞、殘缺和受污染的鈔票規定，讓這個民眾兌現了總計約2300萬韓元（約新台幣56萬7000元）的新紙鈔。

    在這種情況下，銀行應兌換多少錢取決於鈔票損壞的嚴重程度。如果損壞程度很小，銀行可以按面值提供新貨幣，如果損壞程度很大，則可以按半價提供或不提供。銀行官員徐智元（音譯）說，銀行以一半的金額兌換的他的5萬韓元鈔票，總計數量為507張。銀行人員說，銀行沒有計算因損壞太大而無法兌換的鈔票數量，並不知道那位民眾試圖「洗」多少錢。

    韓國銀行說，今年年初，另一名姓金的人也為了病毒將紙鈔放入微波爐中，銀行用520萬韓元（約新台幣12萬8000元）的新幣兌換了金的損壞紙幣。

    韓國銀行已建議公眾避免將鈔票放在微波爐中，稱其消毒效果尚不清楚，也說明南韓的防疫準則也不包括用洗衣機消毒錢。

    相關新聞請見︰

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    被洗衣機洗壞的數張5萬韓元。（美聯社）

    被洗衣機洗壞的數張5萬韓元。（美聯社）

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