開車遊法聽到頭上有怪聲...開箱跳出2偷渡客

一個來自英國的家庭，近日開著旅遊車到法國旅遊。在途中，他們聽到頭頂有怪聲，下車打開車頂的置物箱，赫然發現2名偷渡客藏身其中，且為了藏身，還把他們車頂箱的行李丟光光。（擷取自推特）

2020-08-01 00:09:43

〔即時新聞／綜合報導〕一個來自英國的家庭，近日駕駛旅遊車到法國旅遊。在途中，他們聽到頭頂有怪聲，於是下車打開車頂的置物箱，結果赫然發現2名偷渡客藏身其中，且為了容身，偷渡客還把他們車頂箱中一大堆的行李、值錢物品給扔掉。

綜合外媒報導，被害家庭在旅途中聽到車頂傳來異音後，將車臨時停靠在諾曼第的休息站後下車察看。打開車頂箱後，他們驚恐的看著2名非裔偷渡男子從中跳出來，而他們很快就發現，放在置物箱中的行李與一些值錢的3C產品，都已遭偷渡客扔掉，好讓他們能藏身在車頂箱中。

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影片中可見，怒火中燒的男主人立刻衝上去大罵「你們他X的在幹嘛？」並詢問把他們車頂箱的東西放到哪了？接著又喝令他們掏出口袋的所有東西，不過2名偷渡客只敷衍幾句，就慢慢走離現場，留下憤怒的一家人。在影中也可聽到家中成員難過地不斷清點他們遺失的物品。

據報導，2名偷渡客年僅16歲，來自非洲厄利垂亞和幾內亞，因為看到這輛旅遊車的英國車牌，而決定把它當作目標，希望能因此偷渡到英國。不過這輛車其實才剛被受害家庭開到法國，準備開始在此地度假。

雖然2偷渡客當下離開現場，不過，不久後就遭警方逮捕。由於他們僅16歲，不久後就被警方釋放。

受害家庭表示，他們通過英法海底隧道後，在法國加萊（Calais）住了一晚，他們推測偷渡客就是在那時候偷偷跑進他們的車頂箱，最後，被害家庭決定控告他們竊盜。

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