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    武漢肺炎》日本單日確診再創新高！今增1557例 連3天破千

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續在日本延燒，今天日本新增1557例確診再創新高，也是連3天單日確診破千。（美聯社）

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續在日本延燒，今天日本新增1557例確診再創新高，也是連3天單日確診破千。（美聯社）

    2020-07-31 21:15:06

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續在日本延燒，今天日本新增1557例確診再創新高，也是連3天單日確診破千，不斷刷新紀錄。東京今日也增加463例確診，同樣寫下新高，更是該地有史以來第一次突破400例確診。

    日本從29日新增1002例確診，首次在疫情以來單日確診破千後，30、31兩日都是單日超過千例確診，不停刷新確診新高人數。

    根據《NHK》 報導，日本今天單日新增1557例確診，打破疫情以來最高紀錄。今日東京新增了463例確診，總確診數達1萬2691例、大阪新增216例，總確診數達4057例，神奈川新增52例，總確診也達2482例，是日本確診數前3高的3地。而目前日本總確診人數則為3萬6366例。

    東京都知事小池百合子指出，如果疫情再更進一步惡化，不排除宣布緊急狀態，她也繼續呼籲民眾遵守政府規範；另外，日本沖繩目前不但是連5天刷新高，今日新增72例確診，更是昨天49例紀錄的1.5倍。因此，沖繩知事玉城丹尼將自行宣布緊急狀態，從第二階段「流行預警期」，提升至第三階段「傳染流行期」。

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