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    白俄羅斯總統執政26年 萬人示威要求公正選舉

    白俄羅斯首都萬人示威，呼籲政府舉行公正的選舉。（歐新社）

    白俄羅斯首都萬人示威，呼籲政府舉行公正的選舉。（歐新社）

    2020-07-31 14:19:23

    〔即時新聞／綜合報導〕東歐國家白俄羅斯將在8月舉行總統大選，30日上萬人聚集在首都明斯克（Minsk）進行反政府示威，支持反對派候選人蒂卡諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）挑戰現任總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），並呼籲政府舉行公正的選舉。

    綜合外媒報導，白俄羅斯反政府人士30日舉行集會，據報導，首都明斯克的班加羅爾廣場（Bangalore Square）聚集超過2.5萬人，被認為是脫離蘇聯以來規模最大的示威，白俄羅斯人權團體維斯納（Vyasna）則宣稱，首都聚集超過6萬人。白俄羅斯總統盧卡申科被稱為「歐洲最後獨裁者」，已任職5屆總統，在位時間長達26年，引起民眾不滿，爆發多場示威活動。

    上萬人聚集在首都支持37歲的蒂卡諾夫斯卡婭競選，此前已有2名總統參選人被選舉委員會否決參選資格。蒂卡諾夫斯卡婭表示，當局宣稱有人正策劃革命，但民眾只想進行公正的選舉。蒂卡諾夫斯卡婭強調，人民不是罪犯，民眾只希望能夠和平轉移政權。

    白俄羅斯政府29日逮捕33名俄羅斯傭兵，並稱國內約有200名俄羅斯人，試圖影響選戰局勢。蒂卡諾夫斯卡婭則否認反對派受到俄羅斯的控制，並質疑政府在選前逮捕的行動。自反政府示威爆發以來，白俄羅斯警方已逮捕數百人，總統盧卡申科的選舉對手則紛紛被逮捕或被調查，蒂卡諾夫斯卡婭的丈夫也是白俄羅斯逮捕的政治犯之一。

    上萬人聚集在白俄羅斯首都明斯克，支持反對派候選人蒂卡諾夫斯卡婭。（歐新社）

    上萬人聚集在白俄羅斯首都明斯克，支持反對派候選人蒂卡諾夫斯卡婭。（歐新社）

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