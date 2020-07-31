社交距離政策發威 多國傳染病感染狀況顯著下降

全球其他傳染疾病感染狀況近幾個月來顯著下降，其中又以流感病例下降最為劇烈。（歐新社）

2020-07-31 14:08:04

〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續，社交距離政策已成為大部分國家的防疫共識，儘管武肺疫情尚未消退，但其他傳染疾病在近幾個月來均出現顯著降低，其中又以流感病例下降最為劇烈，不過，專家卻示警，季節性流感出現前所未有的下降，恐對未來幾季的免疫狀況造成負面影響。

據《路透》報導，全球各國為防堵疫情蔓延，實施社交距離政策，企圖抑制武肺病毒傳播，儘管目前疫情情勢依舊險峻，但其他疾病都出現顯著下降，其中又以流感下降速度最快。根據中國各省份每月報告顯示，包括腮腺炎、麻疹、性病及流感病例數均呈下降狀態，從中國封鎖開始，每月流感病例從平均29萬例降至2萬3000例左右。

請繼續往下閱讀...

《路透》指出，除了中國外，加拿大流感監管系統在近期報告中，亦通報了「異常低度等級」，連同英國及澳洲的監管系統也一樣。根據南韓近幾週報告顯示，該國傳染疾病網站通報同期病例較去年下降83%。澳洲雪梨大學傳染病專家馬萊斯（Ben Marais）指出，相較於往年同期，目前是其他疾病感染率最低的時候。

他說，「正常來說，每年的冬天（澳洲）病房裡都塞滿胸悶的小孩，但今年的病房基本上是空的」。根據世界衛生組織估算，全球每年約有3到5百萬人會出現與季節性流感相關的嚴重疾病、死亡人數高達50萬人。不過，專家也擔心，流感病例前所未有的下降，恐會對未來幾季的免疫狀況造成負面影響。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法