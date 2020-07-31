為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    社交距離政策發威 多國傳染病感染狀況顯著下降

    全球其他傳染疾病感染狀況近幾個月來顯著下降，其中又以流感病例下降最為劇烈。（歐新社）

    全球其他傳染疾病感染狀況近幾個月來顯著下降，其中又以流感病例下降最為劇烈。（歐新社）

    2020-07-31 14:08:04

    〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續，社交距離政策已成為大部分國家的防疫共識，儘管武肺疫情尚未消退，但其他傳染疾病在近幾個月來均出現顯著降低，其中又以流感病例下降最為劇烈，不過，專家卻示警，季節性流感出現前所未有的下降，恐對未來幾季的免疫狀況造成負面影響。

    據《路透》報導，全球各國為防堵疫情蔓延，實施社交距離政策，企圖抑制武肺病毒傳播，儘管目前疫情情勢依舊險峻，但其他疾病都出現顯著下降，其中又以流感下降速度最快。根據中國各省份每月報告顯示，包括腮腺炎、麻疹、性病及流感病例數均呈下降狀態，從中國封鎖開始，每月流感病例從平均29萬例降至2萬3000例左右。

    《路透》指出，除了中國外，加拿大流感監管系統在近期報告中，亦通報了「異常低度等級」，連同英國及澳洲的監管系統也一樣。根據南韓近幾週報告顯示，該國傳染疾病網站通報同期病例較去年下降83%。澳洲雪梨大學傳染病專家馬萊斯（Ben Marais）指出，相較於往年同期，目前是其他疾病感染率最低的時候。

    他說，「正常來說，每年的冬天（澳洲）病房裡都塞滿胸悶的小孩，但今年的病房基本上是空的」。根據世界衛生組織估算，全球每年約有3到5百萬人會出現與季節性流感相關的嚴重疾病、死亡人數高達50萬人。不過，專家也擔心，流感病例前所未有的下降，恐會對未來幾季的免疫狀況造成負面影響。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    WHO警告：異於流感 武肺疫情爆發與季節變化無關
    2020-07-29 09:54

    WHO警告：異於流感 武肺疫情爆發與季節變化無關
    武漢肺炎》全球感染者累計逾1567萬例 死亡近64萬例
    2020-07-25 11:22

    武漢肺炎》全球感染者累計逾1567萬例 死亡近64萬例
    奶控必喝！今夏最純鮮奶茶是這瓶

    奶控必喝！今夏最純鮮奶茶是這瓶
    美中矛盾升溫 南韓外交部擬成立常規組織對應
    2020-07-15 09:46

    美中矛盾升溫 南韓外交部擬成立常規組織對應
    疫情仍未歇 南韓︰每週往返中韓航班增至20班
    2020-07-12 15:08

    疫情仍未歇 南韓︰每週往返中韓航班增至20班
    買房還要排隊！ 林口新案超搶手

    買房還要排隊！ 林口新案超搶手
    國際今日熱門
    2020-07-30 16:16

    武漢肺炎》越南新增9例全與峴港有關 河內3天快篩2.1萬人

    2020-07-30 15:47

    軍情動態》美售荷蘭AIM-120D飛彈 強化空軍戰力

    2020-07-30 15:51

    命大！墜30米高瀑布僅瘀擦傷 英女童：只有一點點害怕、有看到魚

    2020-07-30 15:48

    路邊扒飯惹民怨！ 港府實施2天急轉彎：明起恢復內用、每桌限2人

    yes123徵才補助

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播