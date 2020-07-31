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    李登輝辭世》日本首相、外相、政府發言人紛致哀

    日本政府發言人、官房長官菅義偉今天在例行記者會中對於李登輝前總統辭世表達哀悼之意。（歐新社，資料照）

    日本政府發言人、官房長官菅義偉今天在例行記者會中對於李登輝前總統辭世表達哀悼之意。（歐新社，資料照）

    2020-07-31 12:15:25

    〔駐日特派員林翠儀／東京31日報導〕日本政府發言人、官房長官菅義偉和外相茂木敏充，今天分別在例行記者會中對於李登輝前總統辭世表達哀悼之意。首相安倍晉三今早也在首相官邸向日媒記者推祟李前總統對於日台親善關係有巨大的貢獻，對於他的辭世感到悲慟至極。

    台日因無邦交，官方只能由部門首長以記者會的型式發表說法，菅義偉和茂木兩人均以「李登輝前總統」稱呼李登輝，發言內容也幾乎一致，可見日本政府事前已統一講稿。除了政府發言人和外相，安倍首相也在今早透過記者「堵麥」對李前總統辭世致哀，日本媒體也立即報導他們的談言話。

    菅義偉和茂木的發言中表示，李前總統不僅對增進日台友好有巨大的貢獻，而且在推動台灣的自由、民主、基本人權和法治等民主化扮演重大的角色，他為台灣今日的民主與日台緊密關係奠定基礎，影響了眾多的日本人。

    菅義偉也表示，他在自民黨在野時代曾經訪問台灣，並前去拜會李前總統，當時李前總統雖然已年近90，但充滿活力，並且熱心地訴說著他對台灣和日本的愛，讓他留下深刻的印象。

    有日媒問及是否派遣政府相關人士出席李前總統葬禮事，菅義偉表示，目前尚無這種計畫。

    茂木則表示，李前總統的辭世，他感到非常難過，對於李前總統致力建立的日台經貿關係與人員往來等工作，將會繼續確實的推動。

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