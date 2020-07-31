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    中英關係惡化！中國駐英大使再嗆：責任完全在英方

    中國駐英國大使劉曉明表示，中英關係遭遇困難，責任完全在英方。（圖擷取自微博）

    中國駐英國大使劉曉明表示，中英關係遭遇困難，責任完全在英方。（圖擷取自微博）

    2020-07-31 12:07:31

    〔即時新聞／綜合報導〕英國政府敲定逐步禁用中國科技大廠華為5G設備，加上因香港國安法放寬港人移民規範，與中國緊張關係加劇，然而中國駐英國大使劉曉明卻表示，「中國沒有變，變的是英國」、「中英關係遭遇困難，責任完全在英方」。

    根據中媒《中國新聞網》報導，劉曉明於昨（30日）在記者會上表示，中方堅持「奉行國際關係基本準則」、「履行自身國際義務」、「走和平發展道路」、「發展對英夥伴關係」，但是英方近來卻「對華認知和定位出現嚴重偏差」、「粗暴干涉香港事務和中國內政」，直批「中英關係遭遇困難，責任完全在英方」。

    根據中媒《中國日報》報導，劉曉明更在記者會上辯稱，所謂新疆問題，根本不是什麼「人權、民族、宗教」問題，而是「反暴恐、反分裂、去極端化」問題，是為了「根除極端主義」、「防止暴力恐怖活動升級」，絲毫不理會國際譴責的聲音。

    另外，美國國務院先前指控北京當局長年對美國官員、人民進行間諜與影響力工作，因此決定關閉中國駐駐休士頓總領館時，中國外交部發言人汪文彬也辯稱，中國一貫堅持「不干涉別國內政」原則，奉行獨立自主的和平外交政策，中美之所以演變成今天這樣的局面，「責任完全在美方」，與劉曉明的說法如出一轍。

    劉曉明更辯稱新疆問題根本不是人權問題，而是反暴恐問題。（圖擷取自微博）

    劉曉明更辯稱新疆問題根本不是人權問題，而是反暴恐問題。（圖擷取自微博）

    劉曉明表示，新疆再教育營是為了根除極端主義。（圖擷取自微博）

    劉曉明表示，新疆再教育營是為了根除極端主義。（圖擷取自微博）

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