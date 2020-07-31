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    李登輝辭世》中國人民大學主辦公眾號 轉發李登輝康大演說文

    前總統李登輝昨晚逝世，「中國憲政網」微信公眾號今天早上轉發李登輝1995年在美國康乃爾大學發表的「民之所欲、長在我心」演說全文，在一面倒批李的中國大陸網路，引發側目。圖為前總統李登輝當年演說情形。（資料照，國史館提供）

    前總統李登輝昨晚逝世，「中國憲政網」微信公眾號今天早上轉發李登輝1995年在美國康乃爾大學發表的「民之所欲、長在我心」演說全文，在一面倒批李的中國大陸網路，引發側目。圖為前總統李登輝當年演說情形。（資料照，國史館提供）

    2020-07-31 11:19:58

    〔中央社〕前總統李登輝昨晚逝世，「中國憲政網」微信公眾號今天早上轉發李登輝1995年在美國康乃爾大學發表的「民之所欲、長在我心」演說全文，在一面倒批李的中國大陸網路，引發側目。

    「中國憲政網」是中國人民大學憲政與行政法治研究中心創辦的學術網站。「中國憲政網」微信公眾號簡介顯示，該帳號主體的事業單位是中國人民大學。

    「中國憲政網」微信公眾號31日早上轉發李登輝這篇著名演說全文，並未附加任何評論，僅在演說提及的「中華民國」、「中華民國政府」等名詞加上雙引號。

    「中國憲政網」微信公眾號在該文「作者簡介」則稱，李登輝（1923年1月15日-2020年7月30日），台灣日據時期曾用名岩里政男，先後就讀於京都大學、台灣大學、康乃爾大學（農業經濟學博士），1988-2000年曾任「台灣地區領導人」，1999年發表「兩國論」。

    1995年6月7日，李登輝專機抵達洛杉磯，讓他成為首位訪問美國的中華民國總統，是台美外交關係一大突破。

    李登輝隨後在康乃爾大學發表的「民之所欲、長在我心」演說引發國際關注，這也是「中華民國在台灣」的國家定位首度被提出，當時引發中共激烈反彈。

    中國人民大學是由中國共產黨所創立，被認為「根正苗紅」。

    李登輝昨晚逝世後，大陸網路掀起一面倒批李聲浪。「中國憲政網」微信公眾號早上轉發李登輝演說全文後，引發一些大陸「五毛」網軍強烈不滿，在微博直指中國人民大學「有內鬼」、「敵人在內部」，並向人民大學提出檢舉，要求校方給出說法。

    上午10時，「中國憲政網」微信公眾號顯示，該文已被發布者刪除。（編輯：楊昇銷M3M7502.CAP [CS] 07/31/20 10:52:37中國人民大學主辦公眾號 轉發李登輝康大演說文〔中央社〕前總統李登輝昨晚逝世，「中國憲政網」微信公眾號今天早上轉發李登輝1995年在美國康乃爾大學發表的「民之所欲、長在我心」演說全文，在一面倒批李的中國大陸網路，引發側目。

    「中國憲政網」是中國人民大學憲政與行政法治研究中心創辦的學術網站。「中國憲政網」微信公眾號簡介顯示，該帳號主體的事業單位是中國人民大學。

    「中國憲政網」微信公眾號31日早上轉發李登輝這篇著名演說全文，並未附加任何評論，僅在演說提及的「中華民國」、「中華民國政府」等名詞加上雙引號。

    「中國憲政網」微信公眾號在該文「作者簡介」則稱，李登輝（1923年1月15日-2020年7月30日），台灣日據時期曾用名岩里政男，先後就讀於京都大學、台灣大學、康乃爾大學（農業經濟學博士），1988-2000年曾任「台灣地區領導人」，1999年發表「兩國論」。

    1995年6月7日，李登輝專機抵達洛杉磯，讓他成為首位訪問美國的中華民國總統，是台美外交關係一大突破。

    李登輝隨後在康乃爾大學發表的「民之所欲、長在我心」演說引發國際關注，這也是「中華民國在台灣」的國家定位首度被提出，當時引發中共激烈反彈。

    中國人民大學是由中國共產黨所創立，被認為「根正苗紅」。

    李登輝昨晚逝世後，大陸網路掀起一面倒批李聲浪。「中國憲政網」微信公眾號早上轉發李登輝演說全文後，引發一些大陸「五毛」網軍強烈不滿，在微博直指中國人民大學「有內鬼」、「敵人在內部」，並向人民大學提出檢舉，要求校方給出說法。

    上午10時，「中國憲政網」微信公眾號顯示，該文已被發布者刪除。

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