歐盟首度針對網攻祭制裁 俄軍情部門入列

2020-07-31 02:59:02

〔中央社〕歐洲聯盟今天對俄羅斯軍事情報部門以及北韓和中國的公司實施旅行和金融制裁，理由是涉入全球重大網路攻擊。

歐盟聲明指出，在歷來首次與網路犯罪有關的制裁中，歐盟鎖定俄羅斯軍事情報的特殊技術部門，也就是俄羅斯聯邦武裝力量總參謀部情報總局。

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歐盟指控這個俄國部門2017年6月發動兩次網路攻擊，致使歐洲數家公司蒙受巨大財務損失。該部門也被控在2015、2016年兩度攻擊烏克蘭電網。

北韓公司Chosun Expo因涉嫌支持駭客組織「拉撒路集團」（Lazarus Group）而受制裁。拉撒路集團被認為是全世界一連串重大攻擊的幕後黑手。

據指出，這家公司也和好萊塢電影製片廠索尼影業（Sony Pictures）遭攻擊有關，這項攻擊的目的是阻止一部有關北韓領導人金正恩的諷刺電影在2014年發行。

歐盟的制裁另針對中國企業海泰科技發展有限公司（Haitai Technology Development），該公司被控支持從全球跨國公司竊取商業敏感數據的網路攻擊，即「雲端跳躍行動」（Operation Cloud Hopper）。兩名涉嫌參與的中國人也連帶遭到制裁。

制裁措施包括旅行禁令和資產凍結。歐盟民眾、公司和其他實體不得對被列入黑名單者提供資金。

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