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    中共政治局：中國經濟中長期問題多 必須持久戰

    中共總書記習近平。（美聯社檔案照）

    中共總書記習近平。（美聯社檔案照）

    2020-07-30 22:41:41

    〔中央社〕中共中央政治局今天召開會議，坦承中國經濟形勢仍複雜嚴峻，遇到很多中長期問題，必須從「持久戰」的角度認識，加快形成「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的新發展格局。

    而中共總書記習近平28日在針對經濟議題的黨外人士座談會上則說，第3、4季要「乘勢而上」，鞏固並擴大疫情防控和經濟恢復成果，「努力彌補上半年的損失」。

    新華社今晚同時發布上述中共政治局會議及黨外人士座談會的訊息，提到上述內容。而這兩項會議都將中國當前經濟問題及未來如何因應部署列為重點。

    根據報導，今天習近平主持的政治局會議指出，中國當前經濟形勢的不穩定性、不確定性較大。要建立疫情防控和經濟社會發展工作的中長期協調機制，堅持結構調整的戰略方向，更多地依靠科技創新，完善宏觀調控跨周期設計和調節，實現「穩增長」和「防風險」長期均衡。

    建立疫情防控和經濟社會發展工作中長期協調機制，堅持結構調整的戰略方向，更多依靠科技創新，完善宏觀調控跨周期設計和調節，實現穩增長和防風險長期均衡。

    會議強調，做好下半年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，牢牢把握「擴大內需」這個戰略基點，大力保護和激發市場主體活力。要扎實做好「六穩」工作，全面落實「六保」任務，推動經濟高品質發展；同時「維護社會穩定大局」，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

    至於黨外人士座談會，習近平表示，中國有「堅強決心、堅定意志、堅實國力」應對挑戰，有足夠底氣、能力、智慧戰勝各種風險考驗。「任何國家、任何人，都不能阻擋中華民族實現偉大復興的歷史步伐」。

    會中，習近平同樣強調要「牢牢把握擴大內需」、「維護社會穩定大局」及「努力完成全年經濟社會發展目標任務」，並表示要做好民生保障和防汛救援工作。

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