港泛民派12人遭取消參選資格 中聯辦嗆：無規矩不成方圓

香港泛民主派立法會議員參選人黃之鋒7月11日的造勢活動。（法新社）

2020-07-30 18:32:51

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港本土派、民主派岑敖暉、黃之鋒等12人被提名參選立法會選舉，30日遭選舉主任裁定提名無效。對此，北京駐香港聯絡辦公室（中聯辦）發言人發表聲明，表示堅定支持選舉主任依法做出的這項決定，「理據充足，合法合規」。

中聯辦聲明指出，選舉主任依法決定部分人士參選香港特區第7屆立法會的提名無效，是嚴格根據基本法、香港國安法和香港選舉法律辦事，理據充足，合法合規；「無規矩不成方圓」，鄧小平提出的「港人治港」有個界線和標準：必須由「以愛國者為主體的港人」來治理香港，參選香港立法機關議員者必須真心實意地擁護中國香港特區基本法，效忠中國香港特區，這是基本政治要求。

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聲明說，被取消提名資格的人士，有人公開鼓吹「港獨」、「自決」、有人「告洋狀」乞求外部勢力制裁香港，干預香港特區事務等，其言行均突破了法律底線，令人質疑這些人是為癱瘓特區政府、顛覆國家政權、全面「攬炒」香港而來，怎麼可能真誠擁護基本法和效忠國家、效忠香港特區，「承擔重要憲制責任的香港特區立法機關，豈容這些圖謀毀掉一國兩制、毀掉香港繁榮穩定的無良之輩登堂入室。」

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