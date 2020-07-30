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    武漢肺炎》日本疫情嚴峻 專家籲推遲振興國旅未被採納

    日本政府推行「Go To Travel」計畫，盼振興國旅，但近期各地陸續傳出新疫情。圖為東京都八王子市一處公車站。（彭博）

    日本政府推行「Go To Travel」計畫，盼振興國旅，但近期各地陸續傳出新疫情。圖為東京都八王子市一處公車站。（彭博）

    2020-07-30 20:56:24

    〔即時新聞／綜合報導〕受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，日本觀光業苦不堪言，為振興國旅，政府宣布啟動「Go To Travel」計畫，卻引發外界反彈，擔心疫情復發。對此有專家今（30日）坦言，在計畫推動前，曾建議政府應推遲相關決定，最後意見卻未被採納。

    共同社》報導，計畫22日正式啟動，但隨著東京疫情逐漸加劇，日本新型冠狀病毒感染症對策小組會16日召開會議，同意將東京排除於計畫之外。

    該小組會長尾身茂今表示，事前已有和政府建議，不要在16日當天做決定，最好是多花一些時間分析疫情數據，再向國民說明，「疫情天天在變化。所有的決定都需說明和依據。」不過尾身也說：「很遺憾，（推遲決定的建議）未被採納。」

    報導指出，由於疫情全國蔓延，在野黨紛紛要求調整「Go To Travel」計畫；日本國土交通相赤羽一嘉則多次表明，會在做好防疫措施的同時，一邊聽取傳染病專家的意見，一邊推進計畫，更強調旅遊業是在全國產生約900萬個就業崗位的重要產業，所以需要盡快推動。

    日本廣播電台》報導，截至當地時間今天7點多（台灣時間6點多），日本今天新增1266例確診，已連續2天單日破千例，累計3萬4774人感染。

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