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    「佔中三子」陳健民：走出監獄只是進到一個更大的監獄

    談及香港現況，陳健民認為「監獄外只是一個更大的監獄」。（彭博資料照）

    談及香港現況，陳健民認為「監獄外只是一個更大的監獄」。（彭博資料照）

    2020-07-30 14:42:20

    〔即時新聞／綜合報導〕香港在2014年爆發「佔領中環」運動，「佔中三子」之一的香港大學法律系副教授戴耀廷28日遭港大校務委員會解除教職。談到香港實施《國安法》後的現況，同樣身為「佔中三子」、今年3月甫出獄的香港中文大學社會系退休副教授陳健民認為，「監獄外只是一個更大的監獄」。

    香港《立場新聞》今（30）日刊登陳健民專訪報導，陳健民回憶，去年「反送中」運動發生後有很多人去探監，探監的人都說「在外面撐得好辛苦」，但他看不到實際上有多可怕，因為監獄裡轉播的新聞可能都經過剪輯，很少看到「警暴」。陳健民感嘆，「從另一個角度，會覺得有這個距離是一種奢侈；我在監獄裡面，起碼有書讀，是否諷刺」。

    談到香港實施《國安法》之後的環境，陳健民認為「在監獄外，只是一個更大的監獄」。他說，現在警察到處查身分證，看到文宣就直接拆掉，權力變得很大，香港成了警察國家，何以不是更大的監獄？他回憶，以前從中國回到香港，都有一種放鬆的感覺；現在從監獄出來，反而沒有放鬆的感覺，因為處處都感受到《國安法》帶來的白色恐怖。

    2014年的「佔中」運動落幕後，陳健民與戴耀廷在2019年4月同樣被判囚16個月，即刻入獄。2人入監服刑後，香港在2019年6月爆發更大規模的「反送中」運動，戴耀廷於同年8月獲准保釋，陳健民則是於今年3月出獄。香港大學因「佔中」案啟動檢討戴耀廷去留的程序，並於本月28日通過解除其終身教職。

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