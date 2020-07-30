專家稱大連疫情又是「國外海鮮」惹禍 網諷「新疆沒進口所以不好甩鍋」

中國疾控專家吳尊友表示，遼寧大連這波疫情和6月北京新發地批發市場疫情無關，應是國外進口海鮮惹禍。（歐新社資料照）

2020-07-30 11:39:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）連兩日境內確診人數破百，大部分為本土病例，外界憂心疫情再起。由於遼寧大連的海鮮公司突爆群聚感染，感染鏈已擴5地9市，引發人民恐慌，也有人懷疑此波疫情是6月北京疫情的延續。中國疾控專家吳尊友親上火線解釋，大連市疫情和北京新發地疫情無確切關聯，應是「進口國外海鮮」惹的禍。對此，網友忍不住嘲諷「是阿，病毒都國外來的」，也對專家、媒體閉口不談新疆疫情不滿，說「新疆沒進口海鮮所以不好甩鍋是吧」。

吳尊友昨日在央視節目《新聞1+1》上稱，遼寧大連已經有100多天沒有出現新冠肺炎病例，因此從時間判斷「病毒一定是外面傳來的」，強調從大數據分析，大連疫情與6月曾爆發的北京新發地疫情沒有確切關係，說大連首位感染者是海鮮公司員工，國外船員感染，將病毒殘留在包裝上，導致接收貨品的員工被傳染可能性更大，又說武漢華南海鮮市場、北京新發地批發市場，和大連海鮮公司都與海鮮製品有，因病毒喜歡低溫、潮濕環境，容易傳播。

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對此，部分中國網友嘲諷道「就算跟北京有關係又能怎麼樣」、「是阿，病毒都國外來的，就是不知道國外的病毒咋冒出來的」、「意思是武漢、北京、大連疫情爆發都是進口國外海鮮惹的禍，病毒來自境外，結案」，也有大量網友對於媒體、專家絕口不提新疆疫情感到不滿，留言怒嗆「所以新疆第1例本土是怎麼來的？」、「那新疆呢？這麼多天過去都沒一個交代」、「新疆比大連嚴重多了咋都沒有報導！」、「新疆沒進口海鮮所以不好甩鍋是吧」、「沙漠風進口來的唄」、「新疆『情況特殊』不敢講呀」、「新疆誰敢說呀，說了帳號就沒了」。

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