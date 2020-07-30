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    不平安了？ 中共官員《平安經》內容太奇葩引議 官方下令調查

    《平安經》通篇涵蓋各式各樣的「平安」引起爭議。（圖翻攝自《新京報》微博）

    《平安經》通篇涵蓋各式各樣的「平安」引起爭議。（圖翻攝自《新京報》微博）

    2020-07-30 10:12:47

    〔即時新聞／綜合報導〕近日中國網路流傳一則被官媒形容「笑不出來」的「笑話」。吉林省公安廳黨委副書記、常務副廳長賀電撰寫一本《平安經》，據稱全書以「oo平安」造句，還被挖出上個月有協會邀請專家、學者出席朗誦研討會，引發中國網友熱議，甚至驚動吉林審委成立調查小組進行核實。

    綜合中媒報導，此書通篇涵蓋各式各樣的「平安」，包括身體部位、歲數、機場與火車站等平安，其中又分為眼耳鼻平安、123歲平安、北京首都與上海浦東國際機場平安、鄭州與杭州火車東站平安等。

    報導援引公開資訊，指出賀電為法學、書法學博士，也是享受國務院特殊津貼的專家，並稱《平安經》是由人民出版社、群眾出版社出版，不過，前者已發聲明強調從未也沒同意聯合出版，反控假冒保留法律追訴權，據稱後者官網也下架該書，責編則說「不要打聽，不能告訴你們」。

    報導提到，吉林省公安廳工作人員表示，賀電創作是業餘時間個人行為。不過，吉林省人民政府新聞辦公室官方微博「吉林發布」發布通告指出，吉林省委決定成立聯合調查小組，由省委政法委、省紀委監委、省委宣傳部等單位組成，針對賀電所著《平安經》相關問題進行調查核實。

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