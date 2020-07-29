美防長：駐德美軍裁減近1.2萬人 近半留歐洲其他國家

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）今（29）日宣布，駐德美軍約6400人將撤回美國，另有近5600人會從德國轉移到歐洲其他國家。（資料照，法新社）

2020-07-29 23:28:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普先前因不滿德國軍費繳太少，已批准裁減駐德美軍9500人的計畫。美國國防部長艾斯培（Mark Esper）今（29）日宣布，駐德美軍約6400人將撤回美國，另有近5600人會從德國轉移到歐洲其他國家。

綜合外媒報導，艾斯培表示，美國歐洲司令部（US European Command）計畫將駐德美軍裁減1萬1900人，使當地美軍人數從3萬6000人減少到2萬4000人。他說，這將加強北約對俄羅斯的威懾力，並符合美方提出的其他原則。

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五角大廈今日宣布的裁減人數1萬1900人，比川普先前提出的9500人更高，官員表示，這個差異是因經過審查後發現，永久派駐德國的美軍比原計劃略多，約3萬6000人。

艾斯培指出，這1萬1900名美軍中，將有近5600人重新部署於歐洲的北約國家，大約6400人將返回美國，而這些人或類似單位中，有許多人將開始輪流部署回歐洲。他說，該計畫是為了鞏固美國在德國以外歐洲國家的總部，例如北約在比利時或義大利的基地。

他提到，大約有4500名返回美國的士兵是美國第2騎兵團成員（2nd Cavalry Regiment），與其相似的史崔克旅（Stryker）將往東到黑海附近，加強北約在俄國與歐洲大陸之間關鍵地區的存在。

美國歐洲司令部司令兼北約軍事指揮官、美軍上將沃特斯（Tod Wolters）也指出，美國將把歐洲司令部總部從德國遷至比利時，與歐洲盟軍最高司令部總部位處同一地點。

他更進一步指出，一支F-16戰機中隊將從德國移至義大利，並預計將把2個營從德國移至義大利。另外，有2500名飛行員將留在英國米登霍爾皇家空軍基地（Mildenhal），這些美軍原計劃返回德國。

五角大廈官員說，這些變動將耗資數十億美元，因為歐洲和美國可能都需要進行新的軍事建設，以容納更多部隊。但美國媒體指出，如果川普在11月大選失敗，該計劃可能會被推翻。

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