武漢肺炎》德國研究：狗狗嗅覺靈敏 判別是否染疫準確率94％

德國科學家稱，受過訓練的狗狗可以分辨出一個人是否感染了武漢肺炎。圖為狗狗示意圖。（本報資料照）

2020-07-29 23:30:24

〔即時新聞／綜合報導〕身為人類好夥伴的狗狗們，除了忠心外，嗅覺也非常靈敏。科學家近日發現，狗狗出色的嗅覺能力，可以從一個人的唾液分辨是否感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），準確率高達94％。

據《太陽報》 報導，這是由漢諾威獸醫大學，漢諾威醫學院和德國聯邦國防軍一同合作的研究項目。該項研究於7月23日發表在《BMC》疾病研究網站 上。

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研究人員對八隻檢測犬進行了為期1週的訓練，讓狗狗們能夠判斷唾液或支氣管分泌物樣本。

受檢測的1012個樣本中，平均檢測正確率達到94％（±3.4％），其中有157例陽性檢測正確，792例陰性檢測正確；30例陽性判斷錯誤，33例陰性判斷錯誤。研究人員表示，這項檢測法可以在機場、體育場館、邊境或其他公共場所派上用場，作為耗時常規檢測方法的輔佐手段。

但該研究報告也表示，此次樣本的採納標準並不明確，因為樣本患者的病況嚴重程度不一，而另一種會令人類感冒的冠狀病毒也會導致檢測犬判斷失誤，因此研究人員的下一步目標是加強訓練檢測犬識別能力。

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