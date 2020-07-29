英國女奧客狂吐口水又砸店 當眾「掏奶」誣告店長性侵

女子在中東烤肉串店大鬧，還公然「掏奶」誣指店長性侵她。（圖截自Twitter影片）

2020-07-29 17:16:22

〔即時新聞／綜合報導〕英國蘇格蘭近日發生一起離譜的「奧客砸店事件」，一名白人婦女到中東烤肉串店消費時，突然朝店長狂罵種族歧視的髒話，之後徒手砸店，將店內玻璃、食物都打碎、掃到地上，還吐口水、當眾拉下衣服，故意露出胸部，大喊對方「強姦」她，甚至摔倒地上，讓自己看起來更可憐，幸好店長機警用手機記錄全程，目前脫序女子已被警察逮捕。

綜合外媒報導，在當地時間21日晚上11時55分，1名33歲的白人婦女走進位於福爾柯克市（Falkirk）的中東烤肉店，女子點餐表示外帶後就走出店門接電話，但回來時，卻莫名其妙地找起店長阿夏德（Zoheib Arshad）麻煩，她不但故意將阿夏德給她的餐點扔在地上，並朝他大罵帶有種族歧視字眼的髒話，之後竟開始「拆店」，抓櫃檯上的東西、其他顧客的餐點都掃到地上，還一度抓住另一個店員的袖子，試圖將他拽出櫃台。

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阿夏德連忙阻止，但女子非但不停手，還朝他吐口水，甚至把自己的衣服拉下，露出胸部，大喊「他強姦我」，讓全場傻眼。之後，女子還一度「假摔」，讓自己看起來更可憐，最後在離開前她還徒手拆下展示櫃的玻璃門、冰箱，幸好阿夏德機警地用手機記錄全程。警方表示，接到報案後即逮捕該名女子。

該名女奧客於22日在當地法庭出庭應訊，被控傷害、故意破壞、威脅和虐待行為、以及違反保釋條件等罪名，目前已經認罪。

阿夏德表示，他們的店是家族企業，已經在地經營12年，但從來沒有碰過這麼誇張的顧客，鬧到他們不得不報警。無奈說女奧客的撒野行徑讓他們損失約7000英鎊（約台幣26萬4008元）。

No words! People don’t forget what shopkeepers, taxi drivers & take away owners go through daily! ???????? pic.twitter.com/mugS7csi6z — Sabji Hunter （@SabjiHunter） July 25, 2020

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