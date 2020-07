英國女奧客狂吐口水又砸店 當眾「掏奶」誣告店長性侵

2020-07-29 17:16:22

〔即時新聞/綜合報導〕英國蘇格蘭近日發生一起離譜的「奧客砸店事件」,一名白人婦女到中東烤肉串店消費時,突然朝店長狂罵種族歧視的髒話,之後徒手砸店,將店內玻璃、食物都打碎、掃到地上,還吐口水、當眾拉下衣服,故意露出胸部,大喊對方「強姦」她,甚至摔倒地上,讓自己看起來更可憐,幸好店長機警用手機記錄全程,目前脫序女子已被警察逮捕。

綜合外媒報導,在當地時間21日晚上11時55分,1名33歲的白人婦女走進位於福爾柯克市(Falkirk)的中東烤肉店,女子點餐表示外帶後就走出店門接電話,但回來時,卻莫名其妙地找起店長阿夏德(Zoheib Arshad)麻煩,她不但故意將阿夏德給她的餐點扔在地上,並朝他大罵帶有種族歧視字眼的髒話,之後竟開始「拆店」,抓櫃檯上的東西、其他顧客的餐點都掃到地上,還一度抓住另一個店員的袖子,試圖將他拽出櫃台。

阿夏德連忙阻止,但女子非但不停手,還朝他吐口水,甚至把自己的衣服拉下,露出胸部,大喊「他強姦我」,讓全場傻眼。之後,女子還一度「假摔」,讓自己看起來更可憐,最後在離開前她還徒手拆下展示櫃的玻璃門、冰箱,幸好阿夏德機警地用手機記錄全程。警方表示,接到報案後即逮捕該名女子。

該名女奧客於22日在當地法庭出庭應訊,被控傷害、故意破壞、威脅和虐待行為、以及違反保釋條件等罪名,目前已經認罪。

阿夏德表示,他們的店是家族企業,已經在地經營12年,但從來沒有碰過這麼誇張的顧客,鬧到他們不得不報警。無奈說女奧客的撒野行徑讓他們損失約7000英鎊(約台幣26萬4008元)。

