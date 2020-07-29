為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英國女奧客狂吐口水又砸店 當眾「掏奶」誣告店長性侵

    女子在中東烤肉串店大鬧，還公然「掏奶」誣指店長性侵她。（圖截自Twitter影片）

    女子在中東烤肉串店大鬧，還公然「掏奶」誣指店長性侵她。（圖截自Twitter影片）

    2020-07-29 17:16:22

    〔即時新聞／綜合報導〕英國蘇格蘭近日發生一起離譜的「奧客砸店事件」，一名白人婦女到中東烤肉串店消費時，突然朝店長狂罵種族歧視的髒話，之後徒手砸店，將店內玻璃、食物都打碎、掃到地上，還吐口水、當眾拉下衣服，故意露出胸部，大喊對方「強姦」她，甚至摔倒地上，讓自己看起來更可憐，幸好店長機警用手機記錄全程，目前脫序女子已被警察逮捕。

    綜合外媒報導，在當地時間21日晚上11時55分，1名33歲的白人婦女走進位於福爾柯克市（Falkirk）的中東烤肉店，女子點餐表示外帶後就走出店門接電話，但回來時，卻莫名其妙地找起店長阿夏德（Zoheib Arshad）麻煩，她不但故意將阿夏德給她的餐點扔在地上，並朝他大罵帶有種族歧視字眼的髒話，之後竟開始「拆店」，抓櫃檯上的東西、其他顧客的餐點都掃到地上，還一度抓住另一個店員的袖子，試圖將他拽出櫃台。

    阿夏德連忙阻止，但女子非但不停手，還朝他吐口水，甚至把自己的衣服拉下，露出胸部，大喊「他強姦我」，讓全場傻眼。之後，女子還一度「假摔」，讓自己看起來更可憐，最後在離開前她還徒手拆下展示櫃的玻璃門、冰箱，幸好阿夏德機警地用手機記錄全程。警方表示，接到報案後即逮捕該名女子。

    該名女奧客於22日在當地法庭出庭應訊，被控傷害、故意破壞、威脅和虐待行為、以及違反保釋條件等罪名，目前已經認罪。

    阿夏德表示，他們的店是家族企業，已經在地經營12年，但從來沒有碰過這麼誇張的顧客，鬧到他們不得不報警。無奈說女奧客的撒野行徑讓他們損失約7000英鎊（約台幣26萬4008元）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    嫌餐廳服務態度差貼文抱怨 店家反嗆「台灣刁」慘了
    2020-07-23 11:06

    嫌餐廳服務態度差貼文抱怨 店家反嗆「台灣刁」慘了
    早餐店奧客！食物全嫌冰冷 下秒被餵煮滾紅茶...
    2020-06-22 01:01

    早餐店奧客！食物全嫌冰冷 下秒被餵煮滾紅茶...
    雙捷1站進北市 新莊知識產業園區爆發

    雙捷1站進北市 新莊知識產業園區爆發
    買千元項鍊卻搞丟 大媽狂咒櫃姐「全家死光」獲補償
    2020-05-02 00:07

    買千元項鍊卻搞丟 大媽狂咒櫃姐「全家死光」獲補償
    惡作劇？驚見直升機飛過自家泳池 下秒「死羊」從天而降
    2020-01-16 19:40

    惡作劇？驚見直升機飛過自家泳池 下秒「死羊」從天而降
    花旗台灣榮獲「最佳國際銀行」肯定

    花旗台灣榮獲「最佳國際銀行」肯定
    國際今日熱門
    2020-07-28 18:58

    武漢肺炎》香港今增106人確診 連7日破百 醫療系統壓力遽增

    2020-07-28 18:55

    武漢肺炎》越南峴港疫情發燒封城 全面關閉交通15天

    2020-07-28 19:09

    武漢肺炎》大阪單日新增155例確診！再度刷新紀錄

    2020-07-28 17:54

    提美軍機逾2千次活動 中國外交部氣炸：南海不是美國的夏威夷

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播