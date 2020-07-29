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    台灣捲入「生物戰」？ 加拿大︰收到來自台灣的「種子包裹」

    加拿大安省警方在Twitter上表示，有民眾收到來自「台灣的種子包裹」。（翻攝自Twitter）

    加拿大安省警方在Twitter上表示，有民眾收到來自「台灣的種子包裹」。（翻攝自Twitter）

    2020-07-29 16:08:08

    〔即時新聞／綜合報導〕近日美國民眾收到來自大量中國的詭異包裹，打開後發現不明的「種子及土壤」，令美國緊急發布消息，制止民眾打開包裹、種植種子，避免讓侵入性植物攻進美國本土，台灣防檢局也證實近日有民眾收到來自上海的「培養土」包裹。而加拿大今日也爆出有民眾收到來自「台灣R.O.C」，有著中華郵政字樣的「種子包裹」，台灣網友氣炸，認為是中國包裹轉運到台灣「洗產地」再寄出，要求政府盡快查清。

    加拿大安大略省中區警方（OPP Central Region）今日在Twitter表示有民眾收到來自「台灣 R.O.C」的包裹，內藏小夾鏈袋內還裝有一些不明種子，警方警告，如果民眾無緣無故收到「從中國或台灣寄來的種子包裹，千萬不要栽種它，並打給加拿大食品檢驗局（Canadian Food Inspection Agency）」，強調這些不明種子可能會入侵並危害環境，加拿大食品檢驗局也轉發推文要民眾勿擅自丟棄。

    此事傳回台灣，PTT網友細看發現，包裹上印有「中華郵政」的郵戳，而且包裹上用英文寫道「這個包裹是從台灣自由地區（Taiwan Free Zone）轉運的」，讓網友氣炸，認為是寄件者從中國寄出不明包裹，再到台灣「洗產地」蓄意造成誤解，也要求政府應盡快調查此事，並向加拿大政府澄清。

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