台灣捲入「生物戰」？ 加拿大︰收到來自台灣的「種子包裹」

〔即時新聞/綜合報導〕近日美國民眾收到來自大量中國的詭異包裹,打開後發現不明的「種子及土壤」,令美國緊急發布消息,制止民眾打開包裹、種植種子,避免讓侵入性植物攻進美國本土,台灣防檢局也證實近日有民眾收到來自上海的「培養土」包裹。而加拿大今日也爆出有民眾收到來自「台灣R.O.C」,有著中華郵政字樣的「種子包裹」,台灣網友氣炸,認為是中國包裹轉運到台灣「洗產地」再寄出,要求政府盡快查清。

加拿大安大略省中區警方(OPP Central Region)今日在Twitter表示有民眾收到來自「台灣 R.O.C」的包裹,內藏小夾鏈袋內還裝有一些不明種子,警方警告,如果民眾無緣無故收到「從中國或台灣寄來的種子包裹,千萬不要栽種它,並打給加拿大食品檢驗局(Canadian Food Inspection Agency)」,強調這些不明種子可能會入侵並危害環境,加拿大食品檢驗局也轉發推文要民眾勿擅自丟棄。

此事傳回台灣,PTT網友細看發現,包裹上印有「中華郵政」的郵戳,而且包裹上用英文寫道「這個包裹是從台灣自由地區(Taiwan Free Zone)轉運的」,讓網友氣炸,認為是寄件者從中國寄出不明包裹,再到台灣「洗產地」蓄意造成誤解,也要求政府應盡快調查此事,並向加拿大政府澄清。

If you receive an unsolicited shipment of foreign seeds in the mail from China or Taiwan DO NOT plant or dispose of them. Call the Canadian Food Inspection Agency (CFIA) at 519 691-1306 or 1 800 442-2342. Unsolicited seeds could be invasive & threaten our environment. ^kj pic.twitter.com/n5hvlFS1W8