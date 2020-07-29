為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》買20架F-35B戰機原因曝光 南韓離航艦越來越近了

    南韓政府近期決定購買20架F-35B戰機，外媒認為此舉顯示，南韓將加速朝發展輕型航空母艦方向邁進，圖為美軍F-35B戰機。（路透）

    南韓政府近期決定購買20架F-35B戰機，外媒認為此舉顯示，南韓將加速朝發展輕型航空母艦方向邁進，圖為美軍F-35B戰機。（路透）

    2020-07-29 15:35:57

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓媒體近日報導，首爾政府決定購買20架F-35B戰機，外媒認為此舉透露出一項訊息，南韓將加速朝發展輕型航空母艦方向邁進。僅管外媒報導認為南韓研製航艦的舉動略顯奇怪，甚至是不聰明的，因為南韓最大的威脅是來自北韓龐大的陸軍，距離首爾僅30英里（約為48.2公里），專家指出，南韓發展航艦的原因，是因為韓戰仁川登陸的成功策略。

    《富比世》（Forbes）報導，相關專家指出，如果南韓發展航艦是為了要抗衡中國擴張，對抗黃海的非法捕魚活動，那發展航艦對於遠程投射是沒有用的，但航艦的確有可能對於南韓軍方的主要任務有所貢獻，協助擊退北韓侵略，在兵棋推演上，透過美國陸軍第2步兵師以及美日韓三國空軍的協助，南韓部隊的主要任務在於減緩北韓坦克部隊的速度，迫使其往回退。

    因此，南韓長期以來將國防資源放在陸上及密接空中支援能力不是沒有原因的，包含各式坦克、戰車、火砲、轟炸機、攻擊直升機以及精準飛彈打擊等，但南韓發展海軍及海軍陸戰隊是有意義的，在1950年韓戰盟軍最黑暗的日子中，為了打開第2條前線，美國海軍陸戰隊2個師隊在仁川進行登陸，而這個策略也成功開闢戰場，基於這個理由，此後韓美兩國在朝鮮半島便維持強大的兩棲作戰部隊。

    南韓海軍陸戰隊目前約有2萬9000人，而南韓海軍以2艘獨島號兩棲攻擊艦、8艘坦克登陸艦級一支氣墊登陸艇隊來支援海軍陸戰隊作戰，如1950年仁川登陸重演，韓美兩國需要空軍支援，儘管支援戰機能從陸地起飛支援，美國太平艦隊航艦上的戰鬥機也能起飛支援，但所有戰鬥機能直接在海灘附近起飛，那會是兩棲行動最好的空中支援。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》南韓陸軍UH-1H直升機退役 將由「完美雄鷹」取代
    2020-07-28 14:12

    軍情動態》南韓陸軍UH-1H直升機退役 將由「完美雄鷹」取代
    軍情動態》南韓研發未來車載武器系統 用雷射降低爆裂物殺傷力
    2020-07-02 12:28

    軍情動態》南韓研發未來車載武器系統 用雷射降低爆裂物殺傷力
    振興三倍券促進買氣 攤商很有感！

    振興三倍券促進買氣 攤商很有感！
    軍情動態》駐韓美軍韓籍員工有薪水了 南韓願買單60億
    2020-06-03 22:53

    軍情動態》駐韓美軍韓籍員工有薪水了 南韓願買單60億
    軍情動態》兩韓昨前線哨所駁火 北韓使用武器曝光
    2020-05-04 16:55

    軍情動態》兩韓昨前線哨所駁火 北韓使用武器曝光
    花旗台灣榮獲「最佳國際銀行」肯定

    花旗台灣榮獲「最佳國際銀行」肯定
    國際今日熱門
    2020-07-28 16:31

    驚！美緬因州首見鯊魚襲擊致死 女子游泳遭咬傷重不治

    2020-07-28 16:54

    考上清大跪謝爸？中國女遭揭作秀 影片被自家網友轟爆下架

    2020-07-28 17:01

    軍情動態》海風聯演落幕 烏克蘭Su-27戰機成功護衛美巡邏機

    2020-07-28 16:54

    武漢肺炎》日本疫情延燒！愛知縣首次單日突破100例確診

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播