軍情動態》買20架F-35B戰機原因曝光 南韓離航艦越來越近了

南韓政府近期決定購買20架F-35B戰機，外媒認為此舉顯示，南韓將加速朝發展輕型航空母艦方向邁進，圖為美軍F-35B戰機。（路透）

2020-07-29 15:35:57

〔即時新聞／綜合報導〕南韓媒體近日報導，首爾政府決定購買20架F-35B戰機，外媒認為此舉透露出一項訊息，南韓將加速朝發展輕型航空母艦方向邁進。僅管外媒報導認為南韓研製航艦的舉動略顯奇怪，甚至是不聰明的，因為南韓最大的威脅是來自北韓龐大的陸軍，距離首爾僅30英里（約為48.2公里），專家指出，南韓發展航艦的原因，是因為韓戰仁川登陸的成功策略。

據《富比世》（Forbes）報導，相關專家指出，如果南韓發展航艦是為了要抗衡中國擴張，對抗黃海的非法捕魚活動，那發展航艦對於遠程投射是沒有用的，但航艦的確有可能對於南韓軍方的主要任務有所貢獻，協助擊退北韓侵略，在兵棋推演上，透過美國陸軍第2步兵師以及美日韓三國空軍的協助，南韓部隊的主要任務在於減緩北韓坦克部隊的速度，迫使其往回退。

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因此，南韓長期以來將國防資源放在陸上及密接空中支援能力不是沒有原因的，包含各式坦克、戰車、火砲、轟炸機、攻擊直升機以及精準飛彈打擊等，但南韓發展海軍及海軍陸戰隊是有意義的，在1950年韓戰盟軍最黑暗的日子中，為了打開第2條前線，美國海軍陸戰隊2個師隊在仁川進行登陸，而這個策略也成功開闢戰場，基於這個理由，此後韓美兩國在朝鮮半島便維持強大的兩棲作戰部隊。

南韓海軍陸戰隊目前約有2萬9000人，而南韓海軍以2艘獨島號兩棲攻擊艦、8艘坦克登陸艦級一支氣墊登陸艇隊來支援海軍陸戰隊作戰，如1950年仁川登陸重演，韓美兩國需要空軍支援，儘管支援戰機能從陸地起飛支援，美國太平艦隊航艦上的戰鬥機也能起飛支援，但所有戰鬥機能直接在海灘附近起飛，那會是兩棲行動最好的空中支援。

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