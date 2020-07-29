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    稱「武漢人犧牲換來更多人健康」 中國官媒：人民至上

    中國官媒《新華社》稱，武漢封城是由武漢人民付出巨大犧牲，換來更多人的生命健康。圖為武漢市漢口火車站於1月23日被封閉。

    中國官媒《新華社》稱，武漢封城是由武漢人民付出巨大犧牲，換來更多人的生命健康。圖為武漢市漢口火車站於1月23日被封閉。

    2020-07-29 14:42:46

    〔即時新聞／綜合報導〕中國去年底爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，中國官媒《新華社》今天（29日）發布名為「人民至上的戰疫實踐」的報導，指中國當局在1月23日宣布武漢封城，是由武漢人民付出巨大犧牲，換來更多人的生命健康，還稱「一個國家有多尊重人權，就會挽救多少生命」。

    《新華社》今天報導指出，武漢肺炎疫情發生後，中國「在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下」展開抗疫行動，稱中國「始終將保障人民生命健康視為重中之重」，實踐了「人民至上、生命至上」的人權理念，還說「一個國家有多尊重人權，就會挽救多少生命」。

    報導指稱，武漢在1月23日封城，是「武漢人民克服重重困難、付出巨大犧牲，換來了更多人的生命健康」。報導也說，中國「第一時間向世衛組織報告疫情，第一時間分享病毒基因序列，第一時間開展疫情防控專家國際合作」，這是中國在「彰顯大國擔當」。

    不過疫情爆發以來，各界紛紛質疑中國政府壓抑或延後通報疫情資訊，導致疫情迅速蔓延。中國防疫專家鍾南山3月研究指出，如果提早5天採取隔離措施，中國感染人數將是原有的3分之1；英國南安普敦大學4月研究也顯示，中國若能提前1至3週祭出防疫措施，確診病例可減少66至95%。

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