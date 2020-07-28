港地產大亨首選愛爾蘭 建立5萬名香港移民的「特設城市」

香港維多利亞港集團（VHG）想在愛爾蘭建立專屬港人的「特設城市」，圖為香港維多利亞港。（法新社）

2020-07-29 00:40:20

〔即時新聞／綜合報導〕香港地產大亨高廣垣（Ivan Ko）希望在愛爾蘭建立一座新城市，以容納5萬名香港移民，他將計劃比喻為抵達美國的清教徒計劃。

綜合外媒報導，香港國際特設城市投資公司維多利亞港集團（VHG）的創辦人高廣垣表示，他希望在都柏林（Dublin）和貝爾法斯特（Belfast）之間找到一塊50平方公里的土地，以開始創建一座新城市。高廣垣已經向愛爾蘭政府提出計劃，其中包括以廣東話授課的學校，他認為這個計劃符合愛爾蘭政府希望發展首都外圍地區的願望。

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對此，愛爾蘭外交部發言人證實，曾與高廣垣進行會談，「自從2019年12月採取最初接洽之後，外交部與相關人士（維多利亞港集團）的聯繫有限，且尚無法提供有益於愛爾蘭且實際的引導。自此以來，外交部尚未對此事採取進一步的行動。」

本週高廣垣對《泰晤士報》表示，為響應愛爾蘭的反饋，他已大幅度縮小了原定的規模，改為一個50萬平方公里，50萬名香港人的自治城市，吸引人的地方包括，愛爾蘭的人口密度低及英國脫歐為愛爾蘭金融服務業創造了機會，他補充說，他目前正在考慮其他三、四個國家，但仍未透露是哪些。

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