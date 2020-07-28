遭港大解職 戴耀廷：香港學術自由已終結

港大校委會以極大比數，決定即時解僱戴耀廷。（資料照，中央社）

2020-07-28 22:18:20

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〔即時新聞／綜合報導〕香港大學校委會今（28）日下午開會，討論解僱「佔中三子」之一、法律系副教授戴耀廷的去留問題，並於晚間決定即時解僱戴耀廷。戴耀廷則在臉書發表聲明，直言「這標誌香港學術自由的終結」，他將以其他身份繼續法治研究及為香港法治而戰。

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綜合媒體報導，校委會學生代表成員李梓成表示，對會議結果感到失望及憤怒，會內成員有不同觀點，例如要求等候戴的上訴結果再作決定，他自己也贊成此建議，但最終就戴耀廷去留的議案仍現場表決，並決定即時解僱戴耀廷。

對於辭退案，戴耀廷在臉書指出，辭退他的決定，並非由香港大學，而是大學以外的其他勢力做出。他表示，「這標誌香港學術自由的終結」，此後香港學術界將難以再自由地對公眾發表具爭議的言論。對於香港大學，他感到感謝及痛心，但他會以另外的身份繼續法治的研究，也不會停止為香港的法治而戰。

戴耀廷完整臉書發文如下：

辭退我的決定，並不是由香港大學，而是由大學以外的勢力透過它的代理人作出。

這標誌香港學術自由的終結。香港學術機構的教研人員，再難自由地對公眾，就一些政治或社會爭議事情，發表具爭議的言論。香港的學術機構再不能保護其成員免受內部及外在的干預。

若仍有疑問「一國一制」是否已臨到香港，我的個案應足以釋疑。

我非常感謝香港大學培育我成為一名法律學生、法律老師、法律學者及法治的守護者。當目睹所愛的大學沉淪，我感到心痛。

不過，我會以另外的身份繼續法治的研究及教學工作，也不會停止為香港的法治而戰。

我有信心在未來，會見到一所自由的港大重生。

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