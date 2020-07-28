為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    遭港大解職 戴耀廷：香港學術自由已終結

    港大校委會以極大比數，決定即時解僱戴耀廷。（資料照，中央社）

    港大校委會以極大比數，決定即時解僱戴耀廷。（資料照，中央社）

    2020-07-28 22:18:20

    相關新聞請見︰

    香港校園白色恐怖登場！佔中發起人戴耀廷遭港大解除教職

    〔即時新聞／綜合報導〕香港大學校委會今（28）日下午開會，討論解僱「佔中三子」之一、法律系副教授戴耀廷的去留問題，並於晚間決定即時解僱戴耀廷。戴耀廷則在臉書發表聲明，直言「這標誌香港學術自由的終結」，他將以其他身份繼續法治研究及為香港法治而戰。

    綜合媒體報導，校委會學生代表成員李梓成表示，對會議結果感到失望及憤怒，會內成員有不同觀點，例如要求等候戴的上訴結果再作決定，他自己也贊成此建議，但最終就戴耀廷去留的議案仍現場表決，並決定即時解僱戴耀廷。

    對於辭退案，戴耀廷在臉書指出，辭退他的決定，並非由香港大學，而是大學以外的其他勢力做出。他表示，「這標誌香港學術自由的終結」，此後香港學術界將難以再自由地對公眾發表具爭議的言論。對於香港大學，他感到感謝及痛心，但他會以另外的身份繼續法治的研究，也不會停止為香港的法治而戰。

    戴耀廷完整臉書發文如下：

    辭退我的決定，並不是由香港大學，而是由大學以外的勢力透過它的代理人作出。

    這標誌香港學術自由的終結。香港學術機構的教研人員，再難自由地對公眾，就一些政治或社會爭議事情，發表具爭議的言論。香港的學術機構再不能保護其成員免受內部及外在的干預。

    若仍有疑問「一國一制」是否已臨到香港，我的個案應足以釋疑。

    我非常感謝香港大學培育我成為一名法律學生、法律老師、法律學者及法治的守護者。當目睹所愛的大學沉淪，我感到心痛。

    不過，我會以另外的身份繼續法治的研究及教學工作，也不會停止為香港的法治而戰。

    我有信心在未來，會見到一所自由的港大重生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    香港校園白色恐怖登場！佔中發起人戴耀廷遭港大解除教職
    2020-07-28 20:56

    香港校園白色恐怖登場！佔中發起人戴耀廷遭港大解除教職
    報復西方暫停引渡條例 中外交部：港府中止與英加澳司法互助協議
    2020-07-28 16:54

    報復西方暫停引渡條例 中外交部：港府中止與英加澳司法互助協議
    花旗台灣榮獲「最佳國際銀行」肯定

    花旗台灣榮獲「最佳國際銀行」肯定
    港泛民議員不獲大學續聘 戴耀廷去留更引關注
    2020-07-28 15:37

    港泛民議員不獲大學續聘 戴耀廷去留更引關注
    國際今日熱門
    2020-07-28 00:12

    雲南今年12人因毒菇喪命 中國女子誤食後尷尬下場曝光

    2020-07-28 00:05

    中國官媒大外宣踢鐵板！ 英裁定《環球電視》違規

    2020-07-28 00:19

    喜歡就強押走！印尼「綁架新娘」傳統惹議 官方誓言廢除

    2020-07-28 00:26

    中國官媒：美台「建交」可能性極小 等同對中國赤裸宣戰

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播