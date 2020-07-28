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    香港校園白色恐怖登場！佔中發起人戴耀廷遭港大解除教職

    佔中發起人戴耀廷遭港大解除教職。（路透資料照）

    佔中發起人戴耀廷遭港大解除教職。（路透資料照）

    2020-07-28 20:56:01

    〔編譯陳成良／綜合報導〕香港大學校務委員今日召開會議，審議法律系副教授、「佔中運動」發起人之一戴耀廷的教席去留。據《明報》報導，港大校委會以極大比數，決定即刻解僱戴耀廷！

    戴耀廷︰這標誌香港學術自由的終結

    戴耀廷晚間也在臉書上表示：「辭退我的決定，並不是由香港大學，而是由大學以外的勢力透過它的代理人作出。這標誌香港學術自由的終結。香港學術機構的教研人員，再難自由地對公眾，就一些政治或社會爭議事情，發表具爭議的言論。香港的學術機構再不能保護其成員免受內部及外在的干預。」他並強調「我會以另外的身份繼續法治的研究及教學工作，也不會停止為香港的法治而戰。」

    港大教務委員會7月上旬曾開會，認為戴耀廷因「佔中」案被判入獄屬「行為不當」，但未構成充分的解僱理由。不過報導引述消息人士指，校委會以18票比2票，通過開除戴耀廷的決定，意味著校委會推翻教務委員會早前建議保留教席的結論。

    2014年「讓愛與和平佔領中環」運動發起人之一的戴耀廷，去年4月24日被西九龍裁判法院判處「串謀公眾妨擾」及「煽惑他人公眾妨擾」罪名成立，即刻入獄16個月，同年8月15日獲法庭批准交保外出。

    戴耀廷去年被判刑後，港大當時曾表示，若大學人員被判處刑責，校務委員會可啟動紀律程序，過程中，教職員有澄清的機會，而校委會最終會視調查結果決定合適的處理方式。親中的建制派和相關人士則要求港大革除戴耀廷的教職。

    為此，包括紐約大學法學院教授孔傑榮（Jerome A. Cohen）、著名漢學家林培瑞（Perry Link）等全球400多名學者，去年8月12日向香港大學提交聯署，呼籲港大不要解僱戴耀廷。

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