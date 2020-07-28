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    美有意邀台參加環太軍演？ 解放軍少將：別當美炮灰

    兩年一度的環太平洋軍演是美國在太平洋地區舉辦最大規模的多國海上聯合演習。圖為2014年美國海軍參與軍演照片。（美國海軍）

    兩年一度的環太平洋軍演是美國在太平洋地區舉辦最大規模的多國海上聯合演習。圖為2014年美國海軍參與軍演照片。（美國海軍）

    2020-07-28 20:38:27

    〔編譯陳成良／綜合報導〕針對美國參議院日前通過2021財政年度國防授權法，建議邀請台灣參演2020年美國環太平洋軍事演習，並執行讓「安慰號」（USNS Comfort）與「仁慈號」（USNS Mercy）兩艘美軍醫療艦停靠台灣任務，中國解放軍少將尹卓放話警告台灣別當美國砲灰，還強調美軍醫療艦停靠台灣，危害中國的主權和領土完整，中國絕不容忍。

    尹卓為解放軍開國少將尹明亮之子，他28日在中央人民廣播電台《國防時空》節目中指出，美中建交時，不允許美軍在台灣有一兵一卒，這是雙方建交的條件。現在美國想用「溫水煮青蛙」或者是「切香腸」的辦法，讓兩艘軍艦作為醫療艦而非戰鬥艦停靠台灣，但醫療艦上面載的都是現役美軍，中國絕對不會容忍這樣的事情。

    關於美方建議邀請台灣參與環太平洋軍事演習，尹卓認為，美國現在從邀請中國改為邀請台灣，實際上想把台灣作為一個主權國家，把台灣非建交的準盟國地位給抬升起來，這明顯挑釁一個中國的原則底線，利用「台灣牌」打壓中國，製造緊張局勢，為川普競選連任拉抬選情。

    尹卓提醒台灣人民不要跟著美國走，不要上美國的當，當美國的砲灰，因為「台灣是中國不可分割的組成部分，我們從來沒有承諾過對台灣不使用武力。」

    中國解放軍少將、海軍研究院專家尹卓警告台灣別當美國砲灰。（擷取自中國央視電視畫）

    中國解放軍少將、海軍研究院專家尹卓警告台灣別當美國砲灰。（擷取自中國央視電視畫）

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