美有意邀台參加環太軍演？ 解放軍少將：別當美炮灰
〔編譯陳成良／綜合報導〕針對美國參議院日前通過2021財政年度國防授權法，建議邀請台灣參演2020年美國環太平洋軍事演習，並執行讓「安慰號」（USNS Comfort）與「仁慈號」（USNS Mercy）兩艘美軍醫療艦停靠台灣任務，中國解放軍少將尹卓放話警告台灣別當美國砲灰，還強調美軍醫療艦停靠台灣，危害中國的主權和領土完整，中國絕不容忍。
尹卓為解放軍開國少將尹明亮之子，他28日在中央人民廣播電台《國防時空》節目中指出，美中建交時，不允許美軍在台灣有一兵一卒，這是雙方建交的條件。現在美國想用「溫水煮青蛙」或者是「切香腸」的辦法，讓兩艘軍艦作為醫療艦而非戰鬥艦停靠台灣，但醫療艦上面載的都是現役美軍，中國絕對不會容忍這樣的事情。
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關於美方建議邀請台灣參與環太平洋軍事演習，尹卓認為，美國現在從邀請中國改為邀請台灣，實際上想把台灣作為一個主權國家，把台灣非建交的準盟國地位給抬升起來，這明顯挑釁一個中國的原則底線，利用「台灣牌」打壓中國，製造緊張局勢，為川普競選連任拉抬選情。
尹卓提醒台灣人民不要跟著美國走，不要上美國的當，當美國的砲灰，因為「台灣是中國不可分割的組成部分，我們從來沒有承諾過對台灣不使用武力。」