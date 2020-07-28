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    秘魯疫情衍伸諸多危機 900多名女性失蹤恐遭不測

    秘魯當局今天表示，從今年3月中旬國內實施2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的防疫封鎖措施後，截至6月底已有超過900名少女及婦人被通報失蹤，這些女性恐遭遇不測。（法新社資料照）

    秘魯當局今天表示，從今年3月中旬國內實施2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的防疫封鎖措施後，截至6月底已有超過900名少女及婦人被通報失蹤，這些女性恐遭遇不測。（法新社資料照）

    2020-07-28 15:41:28

    〔中央社〕秘魯當局今天表示，從今年3月中旬國內實施2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的防疫封鎖措施後，截至6月底已有超過900名少女及婦人被通報失蹤，這些女性恐遭遇不測。

    法新社報導，人口近3300萬人的南美洲國家秘魯，長期以來家庭暴力問題都很嚴重。

    秘魯國家監察機構婦女權益辦公室負責人芮佛拉（Eliana Revollar）指出，伴隨這波疫情而來的不僅是居家防疫措施，同時也結合民眾的失業、健康問題，這些情況都在過去短短的3個半月內惡化。

    芮佛拉還說，900多名失蹤女性中，有70%是未成年人，「在隔離措施期間，即3月16日至6月30日，秘魯有915名女性被通報失蹤且恐遭不測」。

    2019冠狀病毒疾病疫情爆發前，秘魯平均每天有5名女性被通報失蹤，但從當局實施防疫封鎖措施後，平均每天有8名女性被通報失蹤。

    美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，截至台灣時間28日下午3時左右，秘魯的2019冠狀病毒疾病累計確診數超過38萬例，其中有1萬8000多人病歿，是拉丁美洲疫情第3嚴峻國家，僅次巴西及墨西哥。

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