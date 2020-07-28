港泛民議員不獲大學續聘 戴耀廷去留更引關注

香港大學今天也將開會審議是否保留「占中」發起人戴耀廷的教職。（中央社資料照）

2020-07-28 15:37:08

〔中央社〕曾參與「占中運動」的泛民主派立法會議員邵家臻27日接獲香港浸會大學通知，講師職位不續聘，他質疑校方政治打壓。香港大學今天也將開會審議是否保留「占中」發起人戴耀廷的教職。

身兼社福界立法會議員和浸會大學講師的卲家臻，2014年曾積極參加「占中運動」。綜合港媒報導，邵家臻2019年因占中案件入獄，浸大校方成立內部調查委員會，調查是否影響校譽。

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校方的調查委員會原訂8月才有調查結果，但邵家臻27日就接獲浸大通知，表示不再續約。

邵家臻受訪時提到，浸大的內部調查委員會成立至今，他都不知道何時開會，形容是「黑箱」。他說，校方調查尚未完成，卻拒絕他的續約申請，有未審先判嫌疑，是「政治打壓」。

他表示，將依程序向浸大校長錢大康和校董會提出上訴，向校方索取會議記錄，以了解不獲續約的原因。

邵家臻指自己「不會是最後一個政治打壓的犧牲者」，並認為事件對學者論政、參政造成深遠的不良影響。

浸大校方則對此回應，指根據既定政策、程序處理所有合約適宜，基於隱私，不會透露個案詳情。

無獨有偶，香港電台報導，「占中運動」發起人戴耀廷所任職的香港大學，今天下午也將召開校務委員會，審議戴耀廷的教職去留。

邵家臻2019年4月因「占中運動」被以「煽惑他人犯公眾妨擾」、「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪，判處8個月有期徒刑；戴耀廷則被以「串謀公眾妨擾」及「煽惑他人公眾妨擾」罪判處16個月有期徒刑，於同年8月獲法庭批准交保外出。

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