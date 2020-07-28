為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    港泛民議員不獲大學續聘 戴耀廷去留更引關注

    香港大學今天也將開會審議是否保留「占中」發起人戴耀廷的教職。（中央社資料照）

    香港大學今天也將開會審議是否保留「占中」發起人戴耀廷的教職。（中央社資料照）

    2020-07-28 15:37:08

    〔中央社〕曾參與「占中運動」的泛民主派立法會議員邵家臻27日接獲香港浸會大學通知，講師職位不續聘，他質疑校方政治打壓。香港大學今天也將開會審議是否保留「占中」發起人戴耀廷的教職。

    身兼社福界立法會議員和浸會大學講師的卲家臻，2014年曾積極參加「占中運動」。綜合港媒報導，邵家臻2019年因占中案件入獄，浸大校方成立內部調查委員會，調查是否影響校譽。

    校方的調查委員會原訂8月才有調查結果，但邵家臻27日就接獲浸大通知，表示不再續約。

    邵家臻受訪時提到，浸大的內部調查委員會成立至今，他都不知道何時開會，形容是「黑箱」。他說，校方調查尚未完成，卻拒絕他的續約申請，有未審先判嫌疑，是「政治打壓」。

    他表示，將依程序向浸大校長錢大康和校董會提出上訴，向校方索取會議記錄，以了解不獲續約的原因。

    邵家臻指自己「不會是最後一個政治打壓的犧牲者」，並認為事件對學者論政、參政造成深遠的不良影響。

    浸大校方則對此回應，指根據既定政策、程序處理所有合約適宜，基於隱私，不會透露個案詳情。

    無獨有偶，香港電台報導，「占中運動」發起人戴耀廷所任職的香港大學，今天下午也將召開校務委員會，審議戴耀廷的教職去留。

    邵家臻2019年4月因「占中運動」被以「煽惑他人犯公眾妨擾」、「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪，判處8個月有期徒刑；戴耀廷則被以「串謀公眾妨擾」及「煽惑他人公眾妨擾」罪判處16個月有期徒刑，於同年8月獲法庭批准交保外出。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    壓制港民意 中聯辦誣民主派初選非法
    2020-07-15 05:30

    壓制港民意 中聯辦誣民主派初選非法
    港府、北京接力嗆 戴耀廷：若認定初選違法會刺激更大抗爭
    2020-07-14 18:59

    港府、北京接力嗆 戴耀廷：若認定初選違法會刺激更大抗爭
    花旗台灣榮獲「最佳國際銀行」肯定

    花旗台灣榮獲「最佳國際銀行」肯定
    港泛民派初選因電腦被扣風波延遲開始 2小時已有3萬4千港人投票
    2020-07-11 15:31

    港泛民派初選因電腦被扣風波延遲開始 2小時已有3萬4千港人投票
    反送中》爭民主 戴耀廷：現在年輕人願意做更大的犧牲
    2019-09-23 20:21

    反送中》爭民主 戴耀廷：現在年輕人願意做更大的犧牲
    全球472學者去信港大 籲勿解雇「佔中」發起人戴耀廷
    2019-08-17 17:10

    全球472學者去信港大 籲勿解雇「佔中」發起人戴耀廷
    國際今日熱門
    2020-07-27 16:19

    夫妻戴納粹面罩購物 沃爾瑪列黑名單1年內禁入

    2020-07-27 16:31

    美駐成都總領館前高舉「習近平萬歲」 中國男子遭公安帶走

    2020-07-27 16:00

    驚！食用野菇導致中毒 雲南今年已有12人喪命

    2020-07-27 16:38

    南韓新任統一部長李仁榮上任 盼修復兩韓關係

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播