首爾太熱！美駐韓大使選擇戴口罩 剃掉爭議性鬍子

2020-07-28 15:04:44

〔即時新聞/綜合報導〕美國駐南韓大使哈里斯(Harry Harris)日前因鬍子造型引發爭議,哈里斯上週末無預警在推特分享自己剃掉鬍子的影片,並提到,剃掉鬍子更能適應首爾炎熱、潮濕的夏天,同時戴口罩也更加舒適。

綜合外媒報導,美國駐韓大使哈里斯近日前往首爾的理髮廳,剃掉自己爭議性的鬍子,哈里斯推文表示,首爾的夏天太過炎熱、潮濕,口罩和鬍子只能留一個在臉上,很慶幸自己剃掉鬍子,並提到,疫情期間應遵守防疫規範,也強調自己是會戴口罩的人。

請繼續往下閱讀...

哈里斯的鬍子造型引發南韓民眾的批評,許多人士認為哈里斯的鬍子,看起來像「日本總督」,掀起南韓殖民時期的痛苦回憶,哈里斯的日本血統也被放大檢視。對於鬍子的爭議,哈里斯也在接受採訪時表示了解日韓兩國的歷史,但身為美國駐韓大使,自己並不代表日本,外界不應該因為身世,將兩國的歷史仇恨加諸在自己身上。

哈里斯影片發布後也吸引許多網友留言,網友紛紛表示,「看起來年輕很多」、「看起來很涼,冬天就讓鬍子長回來」、「很高興你剃掉那愚蠢的鬍子」、「這個決定應該不容易」。

Glad I did this. For me it was either keep the 'stache or lose the mask. Summer in Seoul is way too hot & humid for both. #COVID guidelines matter & I'm a masked man! Enjoyed getting to know Mr. Oh & appreciated his heartfelt words about how much he values the #USROKAlliance. https://t.co/ja2WMD49Fr