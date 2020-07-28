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    首爾太熱！美駐韓大使選擇戴口罩 剃掉爭議性鬍子

    美國駐南韓大使哈里斯在推特分享自己剃掉爭議性鬍子的影片。（法新社）

    美國駐南韓大使哈里斯在推特分享自己剃掉爭議性鬍子的影片。（法新社）

    2020-07-28 15:04:44

    〔即時新聞／綜合報導〕美國駐南韓大使哈里斯（Harry Harris）日前因鬍子造型引發爭議，哈里斯上週末無預警在推特分享自己剃掉鬍子的影片，並提到，剃掉鬍子更能適應首爾炎熱、潮濕的夏天，同時戴口罩也更加舒適。

    綜合外媒報導，美國駐韓大使哈里斯近日前往首爾的理髮廳，剃掉自己爭議性的鬍子，哈里斯推文表示，首爾的夏天太過炎熱、潮濕，口罩和鬍子只能留一個在臉上，很慶幸自己剃掉鬍子，並提到，疫情期間應遵守防疫規範，也強調自己是會戴口罩的人。

    哈里斯的鬍子造型引發南韓民眾的批評，許多人士認為哈里斯的鬍子，看起來像「日本總督」，掀起南韓殖民時期的痛苦回憶，哈里斯的日本血統也被放大檢視。對於鬍子的爭議，哈里斯也在接受採訪時表示了解日韓兩國的歷史，但身為美國駐韓大使，自己並不代表日本，外界不應該因為身世，將兩國的歷史仇恨加諸在自己身上。

    哈里斯影片發布後也吸引許多網友留言，網友紛紛表示，「看起來年輕很多」、「看起來很涼，冬天就讓鬍子長回來」、「很高興你剃掉那愚蠢的鬍子」、「這個決定應該不容易」。

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