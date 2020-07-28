北韓指脫北者疑染武漢肺炎 專家稱此舉讓南韓背防疫黑鍋

北韓指脫北者疑似確診，專家認為此舉是想讓南韓背黑鍋。圖為北韓民眾參與退伍軍人大會活動。（法新社）

2020-07-28 11:14:12

〔即時新聞／綜合報導〕北韓日前聲稱一名脫北者在19日返回北韓後疑似感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），由於北韓在疫情爆發後一直對外宣稱零確診，此次主動公布疑似病例也引起討論。南韓專家認為，北韓此舉可能是將染疫責任推給南韓，同時也試圖藉此降低脫北者數量。

根據南韓《中央日報》報導，南韓輿論認為，北韓將脫北者列為疑似感染者，很有可能是將疫情擴散責任轉嫁給南韓，若該名金姓脫北者確診，將會成為北韓首例確診病例，南韓也會被視為武漢肺炎疫情在北韓境內擴散的源頭。

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峨山政策研究院首席研究委員車斗賢指出，北韓不可能公開宣布中韓邊境間的走私貿易是導致武漢肺炎疫情擴散的原因，因此北韓一定會拿這名脫北者做文章，好讓北韓境內爆發疫情時把責任推給韓國。車斗賢表示，未來要是北韓要求南韓提供大規模防疫援助時，也可以用「脫北者從南韓帶病毒到北韓」這件事當藉口，進而名正言順地向南韓要求援助。

另外，北韓將脫北者定義為傳播病毒的源頭，也等於向北韓人民下達「思想戒嚴令」，大肆對人民宣傳「逃到南韓只會帶回一身病毒」，要求北韓人民別想著逃到南韓，並和脫北者斷絕聯繫。

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