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    即刻救援！ 德國搜救隊深入逾39公尺廢井 拯救受困雕鴞

    受困雕鴞被搜救隊員裝在袋子裡拉出井外。（美聯社）

    受困雕鴞被搜救隊員裝在袋子裡拉出井外。（美聯社）

    2020-07-28 11:10:27

    〔即時新聞／綜合報導〕德國一支搜救隊日前緊急出動，深入廢棄城堡一口逾39公尺深井，拯救目標是井底無助的鵰鴞（eagle owl）！德國巴特塞格貝格（Bad Segeberg）警消單位日前獲報，有民眾聽見井底傳來叫聲，疑似有貓頭鷹受困，搜救隊立刻前往救援，並成功鵰鴞救出；當事鳥現已被送往專業單位照護。

    根據《CNN》引述當地警消單位週一聲明，上週六獲報疑似有貓頭鷹受困廢棄枯井，搜救隊立刻攜照明設備等器具前往救援；抵達井邊，搜救隊確認井底確實有隻鵰鴞受困後便開始拯救行動，原先打算引誘雕鴞進入網中再將其拉起，但遲遲無法使鵰鴞進入網中，第1種拯救方法宣布失敗。

    救援隊員於是執行第2種拯救方法──遣員垂降進130英呎（約39.6公尺）的深井內；據測試，井內距離井口僅數公尺之遙，空氣品質就變得相當差，因此搜救隊員先將連接氧氣瓶的長管垂入井中，將新鮮空氣打入，供鵰鴞呼吸，接著隊員再配戴呼吸器垂降進去。

    所幸第2種方法奏效，垂降隊員抵達井底後將鵰鴞放入袋中，與地面隊員配合將其運出井外，成功搭救鵰鴞；整體搜救時間前後耗費3.5小時，鵰鴞目前已送往當地蝙蝠保護中心，接受良好且專業的照顧。

    當地警消單位在聲明中強調，非常感謝每一位參與、配合搜救行動的人；聲明也補充，巴特塞格貝格當地有雕鴞棲息，受困的雕鴞相當年輕，且應屬於當地雕鴞一族。

    根據美國國家觀鳥園（US National Aviary）資料，雕鴞可能是世界上最大型的貓頭鷹，翼展可達6.5英呎（約1.9公尺），主要分布於歐洲及亞洲。

    被救出的雕鴞被搜救隊員抱在懷裡。（美聯社）

    被救出的雕鴞被搜救隊員抱在懷裡。（美聯社）

    搜救隊員檢查雕鴞是否有受傷。（美聯社）

    搜救隊員檢查雕鴞是否有受傷。（美聯社）

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