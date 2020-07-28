美中懶人包》美中報復關館 教你一秒看懂政治角力

美中衝突加劇，互關總領事館背後的政治操作是什麼？（影音製圖）

2020-07-28 10:00:00

〔影音新聞／綜合報導〕美中關係緊張升級，兩國大動作互關總領事館，把檯面下的「冷戰」升溫，而「總領事館」是什麼？互關「總領事館」又有何重要意義？

外交代表機構的最高層級為「大使館」，大部分設置在另一國首都，提供全面領事服務，轄下則有「總領事館」，會設立在另一國的主要城市，亦提供全面領事服務，再往下一層級的「領事館」，與「總領事館」功能相似，但規模較小，以上三者統稱為「使領館」。

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美中之間互設有五個總領事館，美國對中國因應港、澳的一國兩制，另設有「美國駐港澳總領事館」，那麼美國這次為何挑「休士頓」下手？「休士頓」是中國駐美的第一個總領事館，因此被美國視為情報中心，以保護國內情資為由，要求於72小時內關閉該總領事館。

中國隨後也在24日提出「報復性關館」，要求關閉美國駐成都總領事館，相較於外界揣測應會選擇「武漢」或者「香港」，中國此舉被認為是還不想與美國「分手」，因此選擇關閉了一個對等的總領事館，並觀察美國的後續動作。

美中貿易戰持續至今，雙方從「冷戰」走向「熱戰」，背後的政治操作恐怕和即將到來的美國總統大選脫離不了關係，川普可能正透過強烈的抗中行為，穩固自己的連任之路。

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