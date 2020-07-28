為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    反制中國強推港區國安法 歐盟將正式回應

    2020-07-28 01:59:02

    〔中央社〕中國推動港區國安法引起歐洲聯盟27會員國關切，預計最快在7月28日將對外正式回應，除禁止向香港出口用於鎮壓及監視的設備，也將提出居留及簽證方面措施。

    國際反對北京推動制訂港區國安法，除加拿大、澳洲及英國宣布中止與香港的引渡協議，美國總統川普7月14日宣布簽署「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act），可對實施港區國安法的中國官員與金融機構祭出制裁與簽證限制。

    在歐洲方面，除歐洲議會提案強烈譴責北京不斷干涉香港內政，呼籲會員國向國際法院提訴訟外，歐洲聯盟27個會員國代表上週在布魯塞爾開會後同意將作出正式回應。

    歐盟預計最快在7月28日宣布具體內容，可能包括限制出口用於鎮壓及監視設備、提供香港學生獎學金及關注香港民運人士的審判、密切關注香港9月立法會選舉、審視貿易往來，以及由會員國提出庇護、簽證、居住及移民措施。

    歐洲聯盟7月13日舉行外長會議時決定，中國實施港區國安法影響歐中關係，歐盟將協調會員國採取行動。

    隨後歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）7月22日強調，香港的自治、穩定及保障自由等嚴峻挑戰進一步升高，對此歐盟不會袖手旁觀，看著中國試圖透過實施嚴厲的國家安全法進一步削減香港自由。

    不過，27會員國雖同意在歐盟層級作出回應，但因歐洲盼與中國早日達成貿易協定，外界關注歐盟28日回應的強度。（編輯：張佑之）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    2020-07-27 06:49

    誇張！長江下游「防洪大壩」挖空蓋餐廳 恐隨時潰堤

    2020-07-27 06:29

    一天要40次？發情母獅不咬老公蛋蛋...動物粉專曝真相

    2020-07-27 05:30

    全球武肺確診數 破1600萬

    2020-07-27 05:30

    每千名武肺感染者 死亡數3至15人

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播