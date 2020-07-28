美中衝突加劇 日企加速脫中

日商速睦喜公司（SMC）在中國北京的工廠。（美聯社）

2020-07-28 00:34:36

〔駐日特派員林翠儀／東京二十七日報導〕日本對於美國和中國衝突升高的局勢，相較於澳洲等美國盟友，持中立與觀望態度，但事實上，日本企業正悄悄地加速自中國撤離。日本媒體統計，已有八十七家日企接受政府補助，將生產線撤回國內或東南亞國家。

美中上週大演互關總領事館的戲碼，日本政府反應卻靜悄悄，主因是上週末日本連放四天長假，二十七日恢復上班首日，政府發言人菅義偉在例行記者會上被問到此事時，態度十分謹慎，不願置評。對於美中衝突加劇，他僅強調，美中兩大經濟體的關係穩定，對國際社會極為重要，迴避對雙方互相關閉領事館發表看法。

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一般認為，日本對於美中衝突不正面表態，是因為忙於應付武漢肺炎疫情，無意也無力加入美中戰局，並考量到美國是安全保障的盟友，但也對中國有高度經濟依賴。

不過，這種觀望態度很可能只是暫時的。明海大學教授小谷哲男指出，美中衝突若持續下去，美國應會要求日本盡可能降低對中國的經濟依賴。日本經濟新聞也報導，美國預定八月實施聯邦政府採購禁令，禁止採購使用華為等五家中國科技企業產品的業者，日本受到波及的企業超過八百家，已積極尋找替代供應商。

事實上，在疫情爆發後，日本政府已透過經濟產業省實施補助金制度，對於生產據點過於集中，或對國民健康生活有密切相關的製品或素材，輔導在中國設廠的日企早日脫離中國。產經新聞旗下的網路媒體zakzak報導，包括家電大廠「愛麗思歐雅瑪」、夏普和鹽野製藥等五十七家日企，都已增加國內生產線。

另外，據日本貿易振興機構（JETRO）統計，包括東洋紡織、信越化工、光學機器大廠HOYA等三十家日企，也接受政府補助，將生產線分散到東南亞國家。這些正在脫離中國的日企已達八十七家，日本政府已補助近七百億圓（約一九八億台幣）。日企脫離中國的行動肇因於疫情爆發，現在則因美中衝突而加速，業別也可能變廣。

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