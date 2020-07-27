奧運五環的設計手稿 在法國以超過600萬價格成交

法國拍賣公司「坎城競標」表示，由被譽為「現代奧林匹克之父」皮耶·德·古柏坦親自設計且手繪的「奧運五環」的彩繪手稿，在拍賣會上以18.5萬歐元（約637.8萬新台幣）成交。（圖擷取自網路）

2020-07-28 00:39:49

〔即時新聞／綜合報導〕法國拍賣公司「坎城競標」（Cannes Encheres）表示，由被譽為「現代奧林匹克之父」皮耶·德·古柏坦（Pierre de Coubertin）親自設計且手繪的「奧運五環」的彩繪手稿，在拍賣會上以18.5萬歐元（約637.8萬新台幣）成交。

綜合外媒報導，這幅手繪稿雖以18.5萬歐元的價格成交，但還要另外加上2成7的相關費用，所以最終價格為23.495萬歐元（約810萬新台幣）賣給一位巴西的收藏家，而法國國家體育博物館則未能提出足夠的價格，導致競價失敗。

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奧運標誌「奧林匹克五環」是古柏坦在1913年所設計，並在1920年的比利時安特衛普（Antwerp）第7屆奧運會上首度正式亮相；這幅手繪稿大小約為21公分*27.5公分，後來古柏坦將這個手稿送給瑞士洛桑（Lausanne）一位支持者，他一直被這家族所收藏，直到有收藏家發現後將其買下並在7月26日進行拍賣。

這個手繪稿原先估價僅8萬至10萬歐元（約275.8萬至344.7萬新台幣），但最後拍出的價格遠遠超乎預期；而古柏坦在1892年起草的《奧林匹克宣言》手稿原件，2019年12月在紐約的一場拍賣會上，以超過800萬美金（約2.3億新台幣）的價格成交。

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