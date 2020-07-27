為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    保持社交距離很難？ CNN：蝌蚪都比人厲害

    科學家發現，保持社交距離似乎是某些動物的「本能」。圖為蝌蚪示意圖。（資料照）

    科學家發現，保持社交距離似乎是某些動物的「本能」。圖為蝌蚪示意圖。（資料照）

    2020-07-27 23:53:59

    〔即時新聞／綜合報導〕自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發，許多國家陸續採用不同強度的封鎖措施，時間一長民眾叫苦連天，甚至不惜違規也要去人擠人的酒吧喝上一杯。對人類來說這麼困難的事，科學家卻發現，保持社交距離似乎是某些動物的「本能」。

    《CNN》報導，若將生病的美國牛蛙蝌蚪放入健康的蝌蚪中，健康的一群會「竭盡所能地」遠離生病蝌蚪；螞蟻和龍蝦也有相似的技能。美國自然保育協會（The Nature Conservancy）土地保育組首席科學家基塞克（Joseph Kiesecker）早期的研究能夠證實，牛蛙蝌蚪在保持社交距離方面非常出色，他說明，蝌蚪在水中能夠聞到染病蝌蚪散發的化學物質，因而想盡辦法逃離。

    而蝌蚪並非唯一一種會與生病同類保持距離的生物，英國布里斯托爾大學生物科學講師斯特洛伊梅特（Nathalie Stroeymeyt）觀察到，將感染真菌病的螞蟻放入健康蟻群中時，其他螞蟻會自動遠離生病螞蟻，甚至也會盡量避開「與生病螞蟻接觸過的蟻群」，此外，健康螞蟻彼此間也會保持更多的距離。

    龍蝦也能透過尿液來判斷另隻龍蝦是否患病，美國佛羅里達大學海洋與疾病生態學教授貝林格（Donald Behringer）表示，健康龍蝦甚至不用看到患病的同類，便知道「該是時候開溜了」。

    基塞克說，做這些研究是想深入了解疾病是如何在包括人類的所有物種中傳播，希望能讓人類更好地意識到並改變自己的行為，以減少感染機會，他強調，「行動」真的很重要，「蝌蚪看不到新聞，也沒辦法閱讀這類教導他們如何遠離疾病的文章。但人類可以。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》封鎖太久會疲乏 專家：年輕人應承擔更多防疫責任
    2020-07-27 21:19

    武漢肺炎》封鎖太久會疲乏 專家：年輕人應承擔更多防疫責任
    健康網》社交距離防疫功效有多大？ 美大規模研究報你知
    2020-07-27 17:58

    健康網》社交距離防疫功效有多大？ 美大規模研究報你知
    後疫情時代 伊甸籲關注身障就業需求

    後疫情時代 伊甸籲關注身障就業需求
    防疫出奇招！東京中式餐廳「放假人」隔社交距離引熱議
    2020-07-27 11:07

    防疫出奇招！東京中式餐廳「放假人」隔社交距離引熱議
    武漢肺炎》菲國送失業工人回鄉 「海嘯人潮」擠爆棒球場
    2020-07-25 23:28

    武漢肺炎》菲國送失業工人回鄉 「海嘯人潮」擠爆棒球場
    香港爆第三波疫情 專家批：室內人數不設限 爆發不意外
    2020-07-08 11:26

    香港爆第三波疫情 專家批：室內人數不設限 爆發不意外
    法進入解封第3階段 電影院擺「小小兵」維持社交距離
    2020-06-22 23:58

    法進入解封第3階段 電影院擺「小小兵」維持社交距離
    國際今日熱門
    2020-07-27 06:49

    誇張！長江下游「防洪大壩」挖空蓋餐廳 恐隨時潰堤

    2020-07-27 06:29

    一天要40次？發情母獅不咬老公蛋蛋...動物粉專曝真相

    2020-07-27 05:30

    全球武肺確診數 破1600萬

    2020-07-27 05:30

    每千名武肺感染者 死亡數3至15人

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播