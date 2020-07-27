保持社交距離很難？ CNN：蝌蚪都比人厲害

科學家發現，保持社交距離似乎是某些動物的「本能」。圖為蝌蚪示意圖。（資料照）

2020-07-27 23:53:59

〔即時新聞／綜合報導〕自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發，許多國家陸續採用不同強度的封鎖措施，時間一長民眾叫苦連天，甚至不惜違規也要去人擠人的酒吧喝上一杯。對人類來說這麼困難的事，科學家卻發現，保持社交距離似乎是某些動物的「本能」。

《CNN》報導，若將生病的美國牛蛙蝌蚪放入健康的蝌蚪中，健康的一群會「竭盡所能地」遠離生病蝌蚪；螞蟻和龍蝦也有相似的技能。美國自然保育協會（The Nature Conservancy）土地保育組首席科學家基塞克（Joseph Kiesecker）早期的研究能夠證實，牛蛙蝌蚪在保持社交距離方面非常出色，他說明，蝌蚪在水中能夠聞到染病蝌蚪散發的化學物質，因而想盡辦法逃離。

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而蝌蚪並非唯一一種會與生病同類保持距離的生物，英國布里斯托爾大學生物科學講師斯特洛伊梅特（Nathalie Stroeymeyt）觀察到，將感染真菌病的螞蟻放入健康蟻群中時，其他螞蟻會自動遠離生病螞蟻，甚至也會盡量避開「與生病螞蟻接觸過的蟻群」，此外，健康螞蟻彼此間也會保持更多的距離。

龍蝦也能透過尿液來判斷另隻龍蝦是否患病，美國佛羅里達大學海洋與疾病生態學教授貝林格（Donald Behringer）表示，健康龍蝦甚至不用看到患病的同類，便知道「該是時候開溜了」。

基塞克說，做這些研究是想深入了解疾病是如何在包括人類的所有物種中傳播，希望能讓人類更好地意識到並改變自己的行為，以減少感染機會，他強調，「行動」真的很重要，「蝌蚪看不到新聞，也沒辦法閱讀這類教導他們如何遠離疾病的文章。但人類可以。」

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