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    不雅界線怎分？ 中國漫展「制服女」趴地擺性感姿勢惹議

    上海漫展上，一名身穿女高中生制服的參加者被指拍攝動作不合適。（圖擷自微博）

    上海漫展上，一名身穿女高中生制服的參加者被指拍攝動作不合適。（圖擷自微博）

    2020-07-28 00:29:07

    〔即時新聞／綜合報導〕中國上海漫展25日舉辦，期間一名身穿高中生制服的女性（下稱「制服女」）趴坐在地板，擺出性感姿勢，聚集多名攝影師前來拍照，同時外圍卻有另名女性批評被攝者動作不合適，直呼「保安在哪」，過程被錄製影片傳上網，引發網友熱烈討論，制服女於26日發文道歉，今天（27日）該事件登上微博話題，達1.8億次閱讀數。

    根據影片內容，制服女在上海漫展會場，以趴坐姿勢在地板的軟墊擺出姿勢，吸引多名攝影師上前拍照，然而有路人見狀，出聲批評動作不合適，還質問保安在哪，「你在外面搞這些動作，不要再給JK（日本稱女高中生的簡寫）抹黑了，謝謝你！」事件在網路上掀起討論，而網路上還流傳幾張從背後拍攝、疑似走光的照片。

    事後制服女在微博向大眾道歉，她表示，自己應注意自己在公眾場合擺出的姿勢是否合理，並澄清自己有穿安全褲，也無意想擺出被一些網友指出的「性暗示」動作，而針對幾張過於清涼的背後照，由於當時攝影師都是圍在前方，她沒想到有人會繞到自己背後拍照。

    此事曝光後，引發網友熱烈討論，有人認為，「看姿勢和衣服都沒覺得啥」、「穿了安全褲就相當於裙子裡穿了一條短褲，露出來也沒啥問題吧，又沒露內褲，很多舞者跳舞都露打底褲啊，也沒見有人說不能露」、「又是受害者有罪論了，人家裙底露出來了你就不能拍，更不能傳到網上去」、「她做得不好應該去提醒姑娘注意點保護好自己，而不是惡意謾罵」。

    反對者則表示，「跪趴的姿勢真的很容易引起誤解，公共場合還是要注意」、「明明知道公共場合四周都是人，你撅着屁股趴著，每一個角度都會被拍到」、「知道會走光，知道有人會拍，還一直做這個動作，沒有想博眼球的意思，我不相信​」。

    制服女事後在微博上發表道歉文，並提出澄清。（圖擷自微博）

    制服女事後在微博上發表道歉文，並提出澄清。（圖擷自微博）

    中國網友紛紛在留言區表達正反意見。（圖擷自微博）

    中國網友紛紛在留言區表達正反意見。（圖擷自微博）

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