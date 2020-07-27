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    中國官媒：美台「建交」可能性極小 等同對中國赤裸宣戰

    美中兩國近日互相關閉領事館，雙方外交角力戰持續升級，中國官媒《環球時報》訪問前北京政委指稱，美國「與台建交」或「出兵南海」的可能性極小，並聲稱此舉等同對中國赤裸宣戰。圖為前美國駐成都總領事館。（法新社）

    美中兩國近日互相關閉領事館，雙方外交角力戰持續升級，中國官媒《環球時報》訪問前北京政委指稱，美國「與台建交」或「出兵南海」的可能性極小，並聲稱此舉等同對中國赤裸宣戰。圖為前美國駐成都總領事館。（法新社）

    2020-07-28 00:26:09

    〔即時新聞／綜合報導〕美中兩國近日互相關閉領事館，雙方外交角力戰持續升級，國際社會都高度關注兩國的局勢發展；對此，中國官媒《環球時報》訪問前北京政委聲稱，美國「與台灣建交」或「出兵南海」的可能性極小，並聲稱此舉等同對中國宣戰。

    綜合媒體報導，美中關係從2017年貿易戰開打持續緊張，中國2020年爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後，香港國安法與新疆人權也引起世界各國譴責，美、中雙方近日互關使館，已具體呈現雙方交惡的現象。

    針對美中關係持續交惡，中國官媒仍舊扮演為黨喉舌的角色，27日刊登「關領館，搞反華聯盟…華盛頓下張牌又是什麼？學者：互關大使館、美台『建交』等可能性極小」一文，內容指出，中國人民大學國際關係學院教授時殷弘對新加坡《聯合早報》說，川普政府之後會多方面向中國施壓，有些媒體認為，在避免和中國直接武力衝突的前提下，川普於總統大選前還有兩張牌可向中國打出，一是和台灣「建交」，二是突襲中國的南海島礁。

    南京大學國際關係學院教授朱鋒則對《環球時報》表示，即便中美關係再惡化，但像兩國互關大使館、美國與台灣建交或出兵南海的可能性極小，「與台灣『建交』或者偷襲中國南海島礁就是赤裸裸地對華宣戰，美國這麼做，對它自己有什麼好處？」

    朱鋒續稱，他對中美關係有兩個基本判斷，「第一，美國主動挑起戰爭可能性不大，那幫政治狂人也不能一點底線都沒有，最終要承擔的後果可能包括把美國整個國家都賠進去。第二，美國的西方盟友有多少會支持這種猖狂的反華舉動呢？沒有國家希望世界被中美對抗所綁架」。

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