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    新加坡內閣李顯龍續掌舵 第4代領導團隊扛重任

    新加坡新內閣今晚宣誓就職，總理李顯龍（見圖）持續掌舵。（路透）

    新加坡新內閣今晚宣誓就職，總理李顯龍（見圖）持續掌舵。（路透）

    2020-07-27 21:36:13

    〔中央社〕新加坡新內閣今晚宣誓就職，總理李顯龍持續掌舵，被視為第4代領導團隊接班人的王瑞杰擔任副總理職務，新內閣將積極應變武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）危機，繼續規劃並因應未來挑戰。

    第13屆國會大選10日投票，人民行動黨贏得83席蟬聯執政，反對黨僅工人黨奪下10席，其他參選反對黨全軍覆沒。第14屆國會8月24日開議。

    星國總統哈莉瑪（Halimah Yacob）今晚主持宣誓儀式，李顯龍率新內閣成員分別在總統府與國會大廈宣誓就任。哈莉瑪表示，新加坡必須集合所有的力量與資源因應挑戰，她呼籲新加坡人團結一致，全力支持政府，共度危機。

    李顯龍表示，大選已經塵埃落定，他們將全力以赴，協助人民解決生活困難，努力尋求新的機遇，儘快復甦新加坡經濟發展。

    他指出，政府當務之急要保障就業，雖然防疫阻斷措施已經結束，但部分領域全面復工仍需要一段時間，避免疫情再度反彈，特別是建築業，因此籲請承包商要體諒政府，政府會盡力協助這些公司逐步復工，確保他們重新站穩腳步。

    李顯龍25日宣布新內閣成員名單，新內閣陣容主要考量領導團隊延續性、資淺部長經驗累績、內閣成員更新等原則。國會議員中有37人入閣，平均年齡52歲。

    這次新內閣持續由李顯龍擔任總理掌舵，副總理兼財政部長王瑞杰兼任經濟政策統籌部長。

    16個政府部會中有9個部會首長未異動。除財政部外，包括涉及防疫前線重任的衛生部、人力部、貿工部，以及與國家安全有關的國防部、外交部、內政部、律政部、通訊及新聞部。

    另外也有資淺部長轉調其他部會，諸如教育部長王乙康接任交通部長；國家發展部長黃循財調教育部長，兼任財政部第二部長；李智陞卸任社會及家庭發展部長，改調國家發展部長，但仍繼續負責社會及家庭發展部的社會服務整合業務。

    馬善高出任社會及家庭發展部長，兼任衛生部第二部長；文化、社區及青年部長傅海燕轉任永續發展與環境部長；唐振輝升任文化、社區及青年部長，並兼任律政部第二部長；孟理齊升任總理公署部長、兼任教育部與外交部第二部長。

    新科議員中有多人入閣，其中，陳詩龍擔任總理公署部長、兼任人力部與貿工部第二部長。

    這屆國會大選攸關執政黨人民行動黨的世代交替，第3代領導人李顯龍將會交棒給第4代領導人，王瑞杰普遍被視為第4代領導團隊接班人。

    不過，李顯龍25日宣布新內閣名單指出，他原本希望70歲前完成交接，但當前首要之務是控制疫情，穩定國家經濟，因此會在做好這項首要任務後，把新加坡交給下一代領導班子。

    留任的外交部長維文代表第4代領導團隊指出，他們會團結一致支持王瑞杰領導政府。

    這次大選也是王瑞杰被視為準總理接班人的第一場選舉，他空降並領軍代表執政黨在東海岸集選區參選，結果以53.39%得票率險勝挑戰的工人黨競選團隊。

    李顯龍（Lee Shien Loong）臉書直播影片：

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