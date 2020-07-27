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    最強廣告？買地就送小姨子！照片曝光「兩男馬上求婚」

    印尼一名男子阿里斯（Aris Sofiyanto）在臉書社團PO出賣地廣告，有趣的是他在文中提到，若和買主之間合得來，就可以娶走他的小姨子，他也在臉書出賣小姨子的照片。（圖擷自「雅加達論壇報」）

    印尼一名男子阿里斯（Aris Sofiyanto）在臉書社團PO出賣地廣告，有趣的是他在文中提到，若和買主之間合得來，就可以娶走他的小姨子，他也在臉書出賣小姨子的照片。（圖擷自「雅加達論壇報」）

    2020-07-27 22:45:35

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼一名男子阿里斯（Aris Sofiyanto）在臉書社團PO出賣地廣告，有趣的是他在文中提到，若和買主之間合得來，就可以娶走他的小姨子。他也在臉書出賣小姨子的照片，大眼配上好身材，讓2名男子為此向她求婚，可惜都遭到拒絕。

    綜合外媒報導，印尼一名男子阿里斯21日在臉書社團PO出文案，欲以1億印尼盾（約20萬新台幣）的價格販賣一塊位於印尼中爪哇省古突士縣（Kudus）的土地，該土地面積約72平方公尺。他在文中也備註，若和買主間合得來就能娶走他的小姨子德薇（Dewi Rosalia Indah），「正好她也在尋找一段穩定的關係」。

    阿里斯也PO出德薇照片，濃眉大眼配上不科學的上圍，讓這篇「超強廣告」瞬間爆紅，受到各大媒體關注。不過阿里斯受訪時表示，此舉不是為了行銷，強調對方和德薇雙方必須得合得來。

    德薇本人也透露，目前已各有1名來自新加坡及馬來西亞的男子向她「求婚」，但她都因不夠熟識而回絕，因為她過去曾離過婚，所以在找對象上特別謹慎，會希望先慢慢認識彼此才走到婚姻階段。

    目前該篇社團內的文章已經刪除。

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