草菅人命！秦淮河堤挖空建餐廳多年 被爆料冒雨連夜拆

近來，有民眾爆料在中國長江下游秦淮河的大堤處，有不肖業者開挖防洪大壩，違法興建餐廳，恐影響防洪功能。媒體宣傳後，中國政府勒令店家停業，並下令拆除違規建築，部分設施已被連夜拆除。（圖擷取自＿中國紀檢監察報）

2020-07-27 20:40:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國華南6月以來暴雨不歇，長江流域汛情吃緊，中下游部份地區洪水已漫出河堤。最近有民眾向媒體爆料，長江下游支流秦淮河楊家圩大堤竟被人違法挖空建餐廳，面對洪水來襲恐不堪一擊。消息曝光，中國官方連忙勒令停業，一夜之間違規建築部分設施已拆除。

中國中央廣電總台《中國之聲》節目日前接獲民眾投訴，秦淮河楊家圩大堤內部已被挖空，興建了多間高檔餐廳或酒吧。大壩背水坡內，存在著多個長12公尺、高約3公尺、寬度各不相同空洞，經初步測量，餐廳的最深處，已經到達大壩中線部位。

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餐廳受訪時表示，已在大壩下營運多年，在大壩「肚子」經營餐廳，後果「沒那麼嚴重」，沒必要小題大作，「我不知道大壩裡面不能建這些，拆它也是政府行為，我們管不到」；但也有業者透露「壩體內經常滲水」，最近水位暴漲，屋子裡還被水淹，「漏水漏得一塌糊塗」。

綜合中媒報導，南京江寧城市建設集團（下稱江寧城建集團）2011年起興建楊家圩「景觀綠化」工程，卻未辦理國土及水利規劃等審核手續；2012年在原堤防堤腳處以混凝土「澆築」（澆置，灌模）為「防滲牆」，並以「防滲牆」建了5間總面積約為4500平方公尺的房間，並在2013年招租餐飲業者簽訂租賃合約。

江寧城建集團原打算補辦相關審核手續，但該建築位於河道管理範圍，無法辦理土地及規劃手續，形成違建事實，而後江寧城建集團雖承諾「責令施工隊暫停施工，待相關手續完善後再重新開工」，其實從未認真整頓。

相關報導引起社會關注後，「南京市江寧區委宣傳部微信公眾號」26日通報，強調「江寧區委、區政府高度重視此事，立即進行調查處理，及時回應媒體和社會關注」，並將依法遵守防汛安全工作要求，對相關違規建築實施拆除。同時，江寧區紀委監委已介入調查，將依紀依法嚴肅追究相關責任人責任。

根據《北京新浪網》今日報導，這幾日的深夜，施工人員在下著雨水的現場，連夜拆除違建的門窗、裝修設施以及磚砌牆體，但為了避免不當處置對大堤造成沉降、位移等影響，建築物的混凝土鋼架將暫時保留。

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